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NBA》受不了東契奇太胖才交易？他可能成為湖人陣中最重的球員

2025/02/03 07:25

東契奇。（資料照，今日美國）東契奇。（資料照，今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕獨行俠和湖人、爵士昨進行3方交易，形成A.戴維斯（Anthony Davis）和東契奇（Luka Doncic）兩大巨星互換東家的局面。這筆交易過於震撼，外界對於獨行俠送走東契奇的說法眾說紛紜，其中不外乎是球團對於他的體重控制頗有意見，也傳出近期因傷休兵的他，體重已經飆到270磅（約122公斤）。

東契奇生涯場均28.6分、8.7籃板、8.3助攻，擁有不俗身手，但體重控制一直為人詬病。外媒消息指出，獨行俠對於東契奇的體重和飲食控制感到不滿，也擔心他的體能狀況，尤其體重失控的問題，東契奇從季前訓練營的230磅（約104公斤），到現在已經飆漲到270磅（約122公斤）。

東契奇本季因傷所擾，只打了22場比賽，他在去年11月下旬時，曾因右手腕扭傷休兵5場，外媒指出，這段期間休息，主要是球團想讓東契奇好好專注在體能訓練上，過去在2022-23球季，獨行俠也曾對他有過類似調整。

不過，東契奇的體重控制似乎未見起色，成為最後獨行俠最終選擇交易他的原因。倘若消息屬實，東契奇270磅的體重，將讓他成為湖人目前陣中體重最重的球員，超越260磅的中鋒傑米森（Trey Jemison）。

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