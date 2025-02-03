中職》中信兄弟新任女打擊教練 也曾締造費城人隊史歷史

中信兄弟新任女打擊教練莎拉。（取自IG）

〔記者林宥辰／綜合報導〕中信兄弟昨公布教練團陣容異動，其中，去年沖繩冬季聯盟擔任打擊教練的莎菈（Sarah Edwards）接任一軍打擊教練，她將是中職首位外籍女性打擊教練。

莎菈選手時代打過女壘，曾代表過義大利隊和美國隊出賽，且曾同時擔任過內野手和投手。

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2023年，莎菈以女性教練身分，加入費城人隊體系擔任教練職務，當時她成為費城人隊史首位女性教練，當年她年僅26歲。當時受訪，莎菈強調自己專注在教練職務，來到球隊是為了當教練、幫助選手。莎菈說：「這當然很令人感到驕傲，能代表年輕一代的女性把握這次機會，坦白說，我內心深處感到充實。」

莎菈當時表示，能見證選手的生涯發展，是她自選手轉任教練職務的動力來源，而幾位女性教練前輩在棒球場上的發展，莎菈也看在眼裡，她提到：「如果我沒看過其他女性已經在這個職場發展，我不確定我是否有那個勇氣下決定。」

在確定接下中信兄弟打擊教練職務前，莎菈曾在個人社群po文抒發身為女性棒球教練的心情，她寫下：「女人在棒球場上會備受懷疑，但也同時會接收到愛、體貼和支持。我很開心能做自己喜歡的工作並幫助選手，我希望女性教練在男性為主賽場，能夠像男性教練在女子賽場一樣稀鬆平常。」

莎菈還寫下：「有人會問說『這個挑戰是否可怕？』我認為這可能令人畏懼，但也值得。恐懼不只是警戒，也是妳正在做一件特別事情的證明。」

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