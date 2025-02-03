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PLG》不滿領航猿頻向裁判抱怨而得利 獵鷹教頭：不改聯盟永遠不會進步

2025/02/03 07:33

獵鷹教練柯納。（資料照，記者林正堃攝）獵鷹教練柯納。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／桃園報導〕台南台鋼獵鷹昨在客場以89：100不敵桃園領航猿，總教練柯納賽後不滿指出，領航猿因不斷抱怨而在吹判上得利，認為裁判的吹判尺度有很大的改進空間。

柯納指出，昨天一開賽雙方的犯規次數是懸殊的5：0，「並不是我們打得特別強硬，後來我也開始抱怨後，情況就改善了，不是我想這麼做，而是我必須這麼做。」

柯納提到，領航猿整場比賽都在抱怨，「如果這麼做就能在尺度上得利，下次我也會這麼做，不然我們現在可以直接把冠軍頒給領航猿了，不要誤會我的意思，他們是一支很棒的球隊，我們今天也不是因為吹判尺度而輸球。我沒有想要在尺度上有任何優勢，但也不想吃虧，所以如果今天的標準是抱怨就能得利，下次請告訴我，我也會從第一分鐘就開始抱怨。」

柯納透露，賽後想與裁判握手，但並沒有獲得回應，「不確定他們是不是也覺得有錯才不想跟我握手，但其實每個人都會犯錯，我們今天也犯了很多錯誤，我告訴球員不要被裁判影響，專注在自己身上。」

柯納強調，「我不想看到只要抱怨就能在尺度上得利，希望這樣的情況到此為止，不然聯盟永遠不會進步，如果抱怨就能在吹判上得利，比賽不會好看，這件事必須改變。」

柯納最後也恭喜領航猿贏球，認為對手確實是表現更好的一方，「但我希望看到更好的吹判標準，如果裁判允許抱怨，請在一開始就讓我知道，我也會這麼做，我們就來一場抱怨大賽，我在很多地方執教過，沒有遇過這種情況，他們從第一分鐘抱怨到最後一分鐘，真的太煩了。」

此役哨音頻頻，領航猿共32次犯規，獵鷹共35次，近期也曾批評台灣裁判的領航猿總教練卡米諾斯認為，對觀眾來說可能不是一場太容易的比賽，但他肯定裁判的尺度，因為獵鷹打得相當強勢，「有些動作甚至是超出規則的，這場吹到40次犯規都有可能。」

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