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NBA》尚未和東契奇面對面溝通 獨行俠總管：他應該不想跟我說話

2025/02/03 07:34

東契奇。（資料照，法新社）東契奇。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕獨行俠和湖人重磅交易，形成A.戴維斯（Anthony Davis）和東契奇（Luka Doncic）兩大巨星互換東家的局面。外界對於獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）的決定感到匪夷所思，他也在受訪時，還原他和湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）討論這筆交易的過程。

哈里森透露，他早在今年1月初就曾和佩林卡有過「籃球事務的對話」，進而提到這筆交易，但哈里森透露，當時佩林卡認為他只是在開玩笑，「接下來的3個星期交易才逐漸成形，最終形成了這個震撼聯盟的交易。」

不過，哈里森透露，自己尚未和東契奇面對面談過這件事情，僅和東契奇的經紀人聯繫，他也只有傳訊息給東契奇，「我猜他應該不想跟我說話。」

針對東契奇今夏原有機會和獨行俠簽下5年3.45億的超級頂薪，哈里森說：「我覺得我們提前度過動盪的夏天，他有資格獲得超級頂薪，而且距離他選擇跳脫合約還有1年的時間，很多球隊都已經在為此作準備，我們已經搶先一步。」

即便交易木已成舟，仍有不少獨行俠球迷感到震驚，甚至對球隊失望，哈里森說：「我能理解他們一開始會感到震驚，但我們現在的方向就是要贏得現在和未來，我的工作之一就是要做出艱難的決定。」

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