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NBA》A.戴維斯加入後的定位？ 獨行俠總管已有想法

2025/02/03 07:36

A.戴維斯。（資料照，美聯社）A.戴維斯。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕獨行俠和湖人昨進行重磅交易，形成A.戴維斯（Anthony Davis）和東契奇（Luka Doncic）兩大巨星互換東家的局面。針對戴維斯加入後的定位，獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）已有想法，再次強調他的加入，能為球隊防守帶來顯著的影響。

31歲、208公分的戴維斯生涯曾10度入選明星賽，職業生涯場均24.2分、10.7籃板，哈里森在接受《達拉斯晨報》訪問時指出，戴維斯的得分和籃板能力對於球隊很有幫助，且他5度入選年度最佳防守陣容、3度拿下阻攻王，成為球隊決定追逐他的原因。

「我們確實認為防守能幫助我們贏得冠軍，這名球員也能為球隊文化帶來不同的影響，這是我跟基德（Jason Kidd）想要建立的。」哈里森強調，當你獲得一名入選最佳防守陣容的球員，對於防守肯定有很大幫助，這也是球隊目前最需要的地方。

由於過去戴維斯在湖人都以5號位為主，但他本人並不喜歡這樣的角色，加入獨行俠後，他將和加佛德（Daniel Gafford）、萊福利（Dereck Lively II）兩名長人並肩作戰，戴維斯預計能回到他比較喜愛的4號位。

哈里森表示，其實可以參考騎士雙塔莫布里（Evan Mobley）、J.艾倫（Jarrett Allen）的配置，「戴維斯在比賽收官階段可能會打到5號位，過往湖人拿冠軍時，戴維斯其實也是打4號位。」

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