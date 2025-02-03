NBA》被獨行俠交易至湖人 東契奇感性告別達拉斯：以為會在這退休

東契奇。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠一哥東契奇（Luka Doncic）無預警被交易至湖人，消息震撼NBA引發熱議，東契奇今天也透過社群平台向達拉斯告別，並強調自己無論去哪裡打球，目標依舊是贏得總冠軍。

獨行俠和湖人、爵士進行3方交易，獨行俠送出東契奇、長人克勒貝爾（Maxi Kleber）與莫里斯（Markieff Morris），和湖人換來A.戴維斯（Anthony Davis）、克里斯蒂（Max Christie）與2029年首輪選秀籤，爵士則獲得湖人希菲諾（Jalen Hood-Schifino）、2025年快艇與獨行俠次輪選秀籤。由於消息過於震撼，《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）多次強調，這筆交易百分之百是真的，隨後多名NBA記者跟進發文，聯盟也證實這筆交易。

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東契奇今天在社群平台發文向達拉斯告別：「7年前，我還是個青少年來到這裡，追尋著在最高殿堂打球的夢想，我曾以為自己會在這裡度過整個職業生涯，非常渴望為你們帶來一座總冠軍獎盃，你們給我的愛與支持，超越了我曾經的任何夢想，對於一個來自斯洛維尼亞、第一次來到美國的年輕人，你們讓這裡成為了我的家。在好的時候和壞的時候，從傷病到NBA總決賽，你們的支持從未改變，感謝你們不僅在我們最美好的時刻與我共享喜悅，也在最需要的時候給予鼓勵。感謝所有我曾與之合作的達拉斯社區組織，感謝你們讓我參與到你們的重要工作，並一同幫助那些需要幫助的人們，當我開始我的籃球生涯新篇章時，我將離開這個城市，而這裡將永遠是我另一個家。達拉斯是一個特別的地方，獨行俠的球迷也是特別的球迷。衷心感謝你們！」

東契奇將成為湖人隊史首位穿上「77」號的球員，對於自己將與詹姆斯（LeBron James）攜手，東契奇表示，感謝有這個絕佳的機會，籃球對自己來說意味著一切，無論待在哪裡打球，都為懷抱著同樣的喜悅、熱忱以及目標去打球，那就是贏得總冠軍金盃。

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