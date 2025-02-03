NBA》與東契奇組成史上首對超級雙人組 詹皇駁斥與AD不合傳聞

詹姆斯、A.戴維斯。（資料照，今日美國）



張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕昔日獨行俠一哥東契奇（Luka Doncic）將降臨洛杉磯湖人與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）並肩作戰，據《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）報導指出，詹姆斯在交易大限不會高喊「賣我」，仍會留在湖人。

詹姆斯曾公開表示他希望能在湖人結束職業生涯，他擁有明年賽季的5140萬球員選擇權，有可能會跳出合約，與湖人重新簽約，明年將是詹姆斯的第23個賽季，將創下NBA史上最長紀錄。詹姆斯將不會在今年交易大限「吹密」，將與東契奇組成超強雙人組，成為NBA史上首對生涯場均至少25分、7籃板和7助攻的雙人組。

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《ESPN》報導提及，詹姆斯是在比賽後和家人一起吃飯時，得知東契奇和A.戴維斯（Anthony Davis）互換東家的消息，他也為此感到相當驚訝，還在消化整件事情當中，對於這起交易並不知情。

詹姆斯與A.戴維斯曾在2020年攜手幫助湖人奪冠，兩人有著深厚交情，詹姆斯也在社群發文向A.戴維斯告別，而對於有媒體爆料，詹姆斯對A.戴維斯的表現感到越來越失望，成為交易的原因之一。對此，詹姆斯嚴正駁斥，「你他媽撒謊！」

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