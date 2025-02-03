NBA》震撼交易再一筆！國王將主控福克斯送往馬刺、迎來公牛一哥拉文

福克斯和拉文。（資料照合成圖）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導指出，國王、馬刺與公牛今天進行三方交易，國王主控福克斯（De'Aaron Fox）被送往馬刺，將與「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）並肩作戰，而公牛一哥拉文（Zach LaVine）則是轉戰國王。

《ESPN》記者查拉尼亞報導指出，國王把福克斯和麥克勞夫林（Jordan McLaughlin）送往馬刺，並把赫特（Kevin Huerter）交易至公牛，另外獲得3個首輪選秀權和3個次輪選秀權，馬刺把柯林斯（Zach Collins）、瓊斯（Tre Jones）送去公牛，西索科（Sidy Cissoko）交易至國王，公牛將拉文送到國王，並從馬刺拿回2025年首輪選秀權。

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27歲的福克斯在國王效力8年，累積11064分高居隊史得分榜第4名，他在2022-23賽季不僅首度入選明星賽，更幫助球隊終結長達16年的季後賽荒。福克斯本季出賽45場，場均可貢獻25.0分、6.1助攻和5.0籃板。

29歲的拉文在公牛待了8年，兩度入選明星賽，本季出賽42場，場均可繳出24.0分、4.8籃板和4.5助攻，投籃命中率和三分球命中率都是生涯單季新高，分別高達51.1％和44.6％。

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