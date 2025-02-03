NBA》獨行俠交易東契奇後首戰被打爆 騎士創多項隊史紀錄

獨行俠交易東契奇後首戰被打爆。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕在交易東契奇（Luka Donic）的首場比賽，獨行俠今天開賽就被打爆，騎士談笑用兵，8人得分達雙位數，一戰寫下不少隊史紀錄，終場144：101收下4連勝。

獨行俠、湖人和爵士策動三方交易，送走一哥東契奇，換來長人A.戴維斯（Anthony Davis），兩大球隊核心無預警互換東家震撼籃壇，而東契奇稍早也發文感性告別達拉斯，他也強調未來不管在哪，目標都是贏得總冠軍。

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獨行俠此戰不只沒有東契奇，厄文（Kyrie Irving）因傷缺陣，K.湯普森（Klay Thompson）手感欠佳，10投僅1中拿2分，加上防守薄如蟬翼，開賽就被騎士狂轟50分，一路被壓著打，全場最多落後達53分。

騎士11人上陣有10人得分，團隊三分球45投26中，其中尼恩（Georges Niang）投進9顆，拿27分，莫布里（Evan Mobley）22分、11籃板，葛蘭德（Darius Garland）拿17分、10助攻，米契爾（Donovan Mitchell）12分、6助攻，共8人得分達雙位數，將獨行俠打得潰不成軍。

騎士首節狂轟50分，半場豪取91分，單場投進26顆三分球，以及上半場打完最多領先45分，皆是隊史新紀錄。

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