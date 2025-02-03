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NBA》塔圖姆決勝節接管戰局 塞爾提克26分大逆轉七六人

2025/02/03 10:09

塔圖姆。（今日美國）塔圖姆。（今日美國）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕最多落後26分的塞爾提克，靠著塔圖姆（Jayson Tatum）決勝節接管戰局，一人攻下13分，全場狂轟35分，終場118：110大逆轉七六人，收下3連勝。

最愛投三分球的塞爾提克，在上半場只有25.9％的命中率吃足苦頭，且守不住七六人馬克西（Tyrese Maxey），讓他獨拿23分，兩節打完以44：61落後。

在三節打完還落後14分的塞爾提克在決勝節展開絕地大反攻，由塔圖姆的三分球開啟攻勢，包括6分51秒的超前三分彈，帶隊打出20：1的狂攻逆轉七六人，懷特（Derrick White）、J.哈勒戴（Jrue Holiday）也在比賽後段接連投進三分球擴大比分，奠定勝基，這也是塞爾提克在近25年第5場完成25分大逆轉的比賽。

塞爾提克找回三分球準星是致勝關鍵，全場21顆三分球有14顆集中在下半場，塔圖姆全場轟進5顆，拿35分外帶11次助攻、8籃板，懷特也有5記三分彈，拿17分，J.布朗（Jaylen Brown）進帳21分、10籃板，波辛傑斯（Kristaps Porzingis）18分、7籃板、5阻攻。

七六人恩比德（Joel Embiid）、P.喬治（Paul George）因傷缺陣，馬克西獨拿34分，亞布塞萊（Guerschon Yabusele）得21分，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）拿18分、13籃板。

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