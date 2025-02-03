晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》投手傷病多但復元快 道奇隊醫：「投手大谷」完全康復機率高

2025/02/03 11:16

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本二刀流球星大谷翔平以10年7億美元的歷史鉅約降臨道奇，他在前年9月接受右肘手術，休養一季後將在今年重拾二刀流。運動醫學權威、道奇隊醫Neal ElAttrache接受《洛杉磯時報》專訪時表示，大谷翔平完全康復機率高。

大谷翔平曾在2018年進行韌帶置換手術（Tommy John Surgey，俗稱TJ手術），2023年因手肘再度受傷動刀，並不是再開一次TJ手術，而是採用「內部支撐（internal brace）」新技術來協助。

道奇隊醫Neal ElAttrache接受《洛杉磯時報》專訪時指出，儘管近年來有不少大聯盟球員遭遇嚴重的傷病，包括肘部和肩部的重大手術，但隨著醫療技術的進步和治療方法的改進，許多球員的恢復成果比過去更加理想，復元時間也比過去短了許多，讓更多球員從重大傷病中順利康復。

Neal ElAttrache舉大谷翔平為例，球員進行第二次TJ手術後結果都不是很成功，不過如今他們在醫學上有了很顯著的進步，對於大谷術後的結果感到樂觀，「我知道大谷的復健的進度和表現，他完全認同並認真執行計畫。」

傷病問題長期困擾道奇，Neal ElAttrache表示，近期會針對這項問題盡討論，希望能幫助球隊避免這項問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中