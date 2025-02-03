MLB》投手傷病多但復元快 道奇隊醫：「投手大谷」完全康復機率高

大谷翔平。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本二刀流球星大谷翔平以10年7億美元的歷史鉅約降臨道奇，他在前年9月接受右肘手術，休養一季後將在今年重拾二刀流。運動醫學權威、道奇隊醫Neal ElAttrache接受《洛杉磯時報》專訪時表示，大谷翔平完全康復機率高。

大谷翔平曾在2018年進行韌帶置換手術（Tommy John Surgey，俗稱TJ手術），2023年因手肘再度受傷動刀，並不是再開一次TJ手術，而是採用「內部支撐（internal brace）」新技術來協助。

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道奇隊醫Neal ElAttrache接受《洛杉磯時報》專訪時指出，儘管近年來有不少大聯盟球員遭遇嚴重的傷病，包括肘部和肩部的重大手術，但隨著醫療技術的進步和治療方法的改進，許多球員的恢復成果比過去更加理想，復元時間也比過去短了許多，讓更多球員從重大傷病中順利康復。

Neal ElAttrache舉大谷翔平為例，球員進行第二次TJ手術後結果都不是很成功，不過如今他們在醫學上有了很顯著的進步，對於大谷術後的結果感到樂觀，「我知道大谷的復健的進度和表現，他完全認同並認真執行計畫。」

傷病問題長期困擾道奇，Neal ElAttrache表示，近期會針對這項問題盡討論，希望能幫助球隊避免這項問題。

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