晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

MiLB》過年還願 林昱珉春訓暫請假陪女兒

2025/02/03 10:11

林昱珉與父親、阿嬤到廟裡還願。（民眾提供）林昱珉與父親、阿嬤到廟裡還願。（民眾提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕由於阿嬤2年多前臥床如今康復，12強棒球比賽投手林昱珉與父親、阿嬤前往台東市浙江路一間華佗神醫廟宇參拜，感謝神明庇祐阿嬤得恢復健康，而林昱珉也表示，本預計前往響尾蛇隊參加春訓，但因12強棒球比賽與小女兒出生才請假，目前計劃多陪陪女兒、元宵節後再回球隊。

2022年林昱珉的阿嬤因病臥床，昱珉也開始在為他的大聯盟之路奮鬥，當時阿嬤就向廟裡請神明祈求身體健康。阿嬤說，其實早在5年前也就曾向神明祈求能讓林昱珉順利到美國打球，昱珉能夠在12強有所表現，除了要感謝神明庇祐，也是許多台灣人還專程搭機到日本、一同祈求台灣隊獲勝的願力才能達成。

這次林昱珉趁著參加12強棒球比賽，妻子也在這時候生下女兒，林昱珉才有機會回台東過年。趁著回美國前，昱珉陪著阿嬤、爸爸到廟裏還願，也祈求家人平安，自己有機會等板大聯盟。

林昱珉表示，原本有接獲響尾蛇隊通知參加大聯盟春訓，但因為參加12強加上想多陪陪剛出生的女兒，所以他向球團請假，等元宵過後再回球隊，屆時再等球團通知去哪參加春訓，雖是如此，也不認為是太壞的事，因賽季未開始，目前最重要的是依自己訓練計畫調整好自己狀況，至少妻子和女兒這次就先不一起同去美國，希望等小女兒整個狀況較穩定後，再申請她們妻女同往去美國。

林昱珉表示，預計二月中、約在元宵節後再返美。（民眾提供）林昱珉表示，預計二月中、約在元宵節後再返美。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中