MiLB》過年還願 林昱珉春訓暫請假陪女兒

林昱珉與父親、阿嬤到廟裡還願。（民眾提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕由於阿嬤2年多前臥床如今康復，12強棒球比賽投手林昱珉與父親、阿嬤前往台東市浙江路一間華佗神醫廟宇參拜，感謝神明庇祐阿嬤得恢復健康，而林昱珉也表示，本預計前往響尾蛇隊參加春訓，但因12強棒球比賽與小女兒出生才請假，目前計劃多陪陪女兒、元宵節後再回球隊。

2022年林昱珉的阿嬤因病臥床，昱珉也開始在為他的大聯盟之路奮鬥，當時阿嬤就向廟裡請神明祈求身體健康。阿嬤說，其實早在5年前也就曾向神明祈求能讓林昱珉順利到美國打球，昱珉能夠在12強有所表現，除了要感謝神明庇祐，也是許多台灣人還專程搭機到日本、一同祈求台灣隊獲勝的願力才能達成。

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這次林昱珉趁著參加12強棒球比賽，妻子也在這時候生下女兒，林昱珉才有機會回台東過年。趁著回美國前，昱珉陪著阿嬤、爸爸到廟裏還願，也祈求家人平安，自己有機會等板大聯盟。

林昱珉表示，原本有接獲響尾蛇隊通知參加大聯盟春訓，但因為參加12強加上想多陪陪剛出生的女兒，所以他向球團請假，等元宵過後再回球隊，屆時再等球團通知去哪參加春訓，雖是如此，也不認為是太壞的事，因賽季未開始，目前最重要的是依自己訓練計畫調整好自己狀況，至少妻子和女兒這次就先不一起同去美國，希望等小女兒整個狀況較穩定後，再申請她們妻女同往去美國。

林昱珉表示，預計二月中、約在元宵節後再返美。（民眾提供）

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