NBA》東契奇被送到湖人 波辛傑斯：他可以跟詹姆斯學到很多

東契奇和詹姆斯。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕獨行俠和湖人昨進行重磅交易，東契奇（Luka Doncic）將前進洛杉磯，而A.戴維斯（Anthony Davis）改披獨行俠戰袍，消息震撼全聯盟。對於這筆驚天交易，塞爾提克球星波辛傑斯（Kristaps Porzingis）樂觀看待，他認為，東契奇加入湖人後可以從詹姆斯 （LeBron James） 身上學到很多東西。

波辛傑斯過去曾效力獨行俠，和東契奇當過隊友，被問到這筆交易時，他表示，相當驚訝，一開始還以為是自己被交易，「聽到Luka被送到湖人時，我想說怎麼可能，趕緊把手機拿起來看，說實在的，我真的不敢相信，這應該是NBA史上最瘋狂的交易。」

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「這太令人震驚了，東契奇只有25歲耶！真的不知道幕後發生什麼事情。」波辛傑斯坦言，對於這筆交易相當震驚，但對於外界質疑東契奇和詹姆斯的合作，他倒是提出不同的看法。

「我覺得會很不錯。」波辛傑斯說：「詹姆斯很喜歡東契奇，東契奇現在才25歲，這整件事情最重要的是，他可以從詹姆斯身上學到很多東西，對他的生涯有一定的幫助，包含怎麼保持健康，延續自己的職業生涯等等，如果他願意的話，一定能夠獲益良多。」

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