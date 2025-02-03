晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球》盼BWF跟網球大滿貫賽學習 安賽龍建議延長比賽賽期

2025/02/03 11:21

安賽龍。（資料照，法新社）安賽龍。（資料照，法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕美國網球公開賽日前宣布將延長比賽期至15天，丹麥羽球好手安賽龍（Viktor Axelsen）得知消息後也大聲疾呼，希望BWF羽球國際總會也能延長世界巡迴賽超級1000賽事的比賽時程。

網球四大滿貫賽的澳洲網球公開賽、美網和法網都在比賽日程調整，延長比賽期，而羽球也有4場1000等級的頂級巡迴賽，包括全英公開賽、中國公開賽、印尼公開賽和馬來西亞公開賽，安賽龍盼這些羽球大賽能比照處理。

通常羽球比賽都在一週內完成，對此安賽龍提出建議，「全英賽和其他超級1000賽應該可以延長至10天或更長，讓球員有額外1天或2天休息時間，同時還能增加比賽熱度，讓媒體和球迷有更多機會和球員互動。」

安賽龍認為，或許一下延長10天有點天方夜譚，但可以讓超級1000賽先延長至8天，之後再陸續調整，「我想表達的是，我覺得超級1000賽好像跟其他比賽沒什麼不同，除了獎金跟積分之外。」

BWF巡迴賽賽程緊湊，今年初剛結束的超級1000大馬賽也只有6天賽程，而比賽結束僅兩天，不少選手就得趕往印度參加750等級公開賽，之後還有印尼500賽要比，對球員的體力和心理狀態都是一大考驗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中