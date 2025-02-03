羽球》盼BWF跟網球大滿貫賽學習 安賽龍建議延長比賽賽期

安賽龍。（資料照，法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕美國網球公開賽日前宣布將延長比賽期至15天，丹麥羽球好手安賽龍（Viktor Axelsen）得知消息後也大聲疾呼，希望BWF羽球國際總會也能延長世界巡迴賽超級1000賽事的比賽時程。

網球四大滿貫賽的澳洲網球公開賽、美網和法網都在比賽日程調整，延長比賽期，而羽球也有4場1000等級的頂級巡迴賽，包括全英公開賽、中國公開賽、印尼公開賽和馬來西亞公開賽，安賽龍盼這些羽球大賽能比照處理。

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通常羽球比賽都在一週內完成，對此安賽龍提出建議，「全英賽和其他超級1000賽應該可以延長至10天或更長，讓球員有額外1天或2天休息時間，同時還能增加比賽熱度，讓媒體和球迷有更多機會和球員互動。」

安賽龍認為，或許一下延長10天有點天方夜譚，但可以讓超級1000賽先延長至8天，之後再陸續調整，「我想表達的是，我覺得超級1000賽好像跟其他比賽沒什麼不同，除了獎金跟積分之外。」

BWF巡迴賽賽程緊湊，今年初剛結束的超級1000大馬賽也只有6天賽程，而比賽結束僅兩天，不少選手就得趕往印度參加750等級公開賽，之後還有印尼500賽要比，對球員的體力和心理狀態都是一大考驗。

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