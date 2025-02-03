經典賽資格賽》台灣隊36人名單出爐 張育成、古林睿煬和旅外10人入列

經典賽資格賽台灣隊今天在台北大巨蛋展開集訓。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕經典賽資格賽台灣隊今天在台北大巨蛋展開集訓，並公布集訓36人名單，各守備位置人數為投手19人、捕手4人、內野手8人、外野手5人，旅外球員共有10人，其中8人是投手，今天僅林盛恩投入集訓，名單如下：

投手19人

古林睿煬、陳柏毓、孫易磊、徐翔聖、莊陳仲敖、林維恩、林盛恩、沙子宸（旅外）、呂彥青（中信）、陳韻文、林詔恩（統一）、陳柏豪、呂詠臻（樂天）、徐若熙（味全）、陳仕朋、曾峻岳、李東洺（富邦）、黃群、伍祐城（台鋼）

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捕手4人

林家正（旅外）、高宇杰（中信）、陳重羽（統一）、蔣少宏（味全）

內野8人

鄭宗哲（旅外）、林子偉（樂天）、劉基鴻（味全）、張育成、李宗賢（富邦）、吳念庭、曾子祐、王博玄（台鋼）

外野5人

宋晟睿（中信）、陳傑憲、林佳緯（統一）、陳子豪（味全）、陳文杰（台鋼）

教練團

總教練 曾豪駒（樂天）

首席兼捕手教練 高志綱（統一）

投手教練 林岳平（統一）

牛棚教練 王建民（中信）

打擊教練 彭政閔（中信）

打擊教練 高國輝（富邦）

內野守備教練 陳江和（中信）

外野守備教練 張建銘（味全）

體能教練 陳宗宏（台北興富發）

經典賽資格賽台灣隊今天在台北大巨蛋展開集訓。（記者林正堃攝）

經典賽資格賽台灣隊今天在台北大巨蛋展開集訓。（記者林正堃攝）

經典賽資格賽台灣隊今天在台北大巨蛋展開集訓。（記者林正堃攝）

張育成。（記者林正堃攝）

林盛恩。（記者林正堃攝）

陳傑憲。（記者林正堃攝）

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