NBA》東契奇、A.戴維斯震撼交易 柯瑞反應曝光也給出評價

〔記者粘藐云/綜合報導〕獨行俠和湖人昨進行重磅交易,東契奇(Luka Doncic)將前進洛杉磯,而A.戴維斯(Anthony Davis)改披獨行俠戰袍,不少NBA球星對於這筆震撼交易感到意外。交易消息曝光時,正在參加活動的勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)也給出評價,他認為,這筆交易不好也不壞。

湖人、獨行俠和爵士昨啟動3方交易,兩大球星東契奇和戴維斯互換東家。昨天消息曝光時,柯瑞正和隊友D.格林(Draymond Green)、波傑姆斯基(Brandin Podziemski)參與撲克錦標賽活動,3人的反應也曝光。

由於消息過於突然,當下柯瑞被問起,他認為這筆交易是好是壞?他說:「都不是。」並沒有給出太多說法。

不過,倒是勇士下一步令外界好奇,先前傳出他們有意追逐熱火球星巴特勒(Jimmy Butler),也對公牛長人武切維奇(Nikola Vucevic)感興趣,但至今都沒有下文,反倒是公牛今天已經和國王、馬刺進行3方交易,送走一哥拉文(Zach LaVine)。

"Good or bad [trade]?"



Steph Curry: "Neither."



Steph, Draymond Green, and Brandin Podziemski were surprised about the Luka Doncic and Anthony Davis trade



(via _meesmo_/ IG)pic.twitter.com/aYdOB8xE3Y