NBA》東契奇、A.戴維斯震撼交易 柯瑞反應曝光也給出評價

柯瑞。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕獨行俠和湖人昨進行重磅交易，東契奇（Luka Doncic）將前進洛杉磯，而A.戴維斯（Anthony Davis）改披獨行俠戰袍，不少NBA球星對於這筆震撼交易感到意外。交易消息曝光時，正在參加活動的勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）也給出評價，他認為，這筆交易不好也不壞。

湖人、獨行俠和爵士昨啟動3方交易，兩大球星東契奇和戴維斯互換東家。昨天消息曝光時，柯瑞正和隊友D.格林（Draymond Green）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）參與撲克錦標賽活動，3人的反應也曝光。

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由於消息過於突然，當下柯瑞被問起，他認為這筆交易是好是壞？他說：「都不是。」並沒有給出太多說法。

不過，倒是勇士下一步令外界好奇，先前傳出他們有意追逐熱火球星巴特勒（Jimmy Butler），也對公牛長人武切維奇（Nikola Vucevic）感興趣，但至今都沒有下文，反倒是公牛今天已經和國王、馬刺進行3方交易，送走一哥拉文（Zach LaVine）。

"Good or bad [trade]?"



Steph Curry: "Neither."



Steph, Draymond Green, and Brandin Podziemski were surprised about the Luka Doncic and Anthony Davis trade



（via _meesmo_/ IG）pic.twitter.com/aYdOB8xE3Y — ClutchPoints （@ClutchPoints） February 3, 2025

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