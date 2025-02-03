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經典賽資格賽》2/15公布28人正式名單 集訓多選1人有核心考量

2025/02/03 13:28

經典賽資格賽台灣隊今天在台北大巨蛋展開集訓。（記者林正堃攝）經典賽資格賽台灣隊今天在台北大巨蛋展開集訓。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊今天在大巨蛋舉行開訓典禮，並公布36人集訓名單，總教練曾豪駒說，預計2月15日公布28人正式名單。

原本台灣隊預定選35人進入集訓名單，最終多選1人，曾豪駒表示，這是過完年國家隊第一次集合，對所有選手狀況還沒有非常清楚，透過這幾天集訓趕快確認每一位選手的準備狀況，盼組成最好的球隊，所以希望能多1位選手進來做為參考方向。

曾豪駒透露，1月大會要參賽球隊提供初步的28人名單，會透過集訓期間來做後續調整，最終28人正式名單預定在2月15日確認公布，大會最終確定時間是在2月19日的領隊會議。

台灣隊10名旅外球員，包括古林睿煬、陳柏毓、孫易磊、徐翔聖、莊陳仲敖、林維恩、林盛恩、沙子宸、林家正和鄭宗哲，今天只有林盛恩出席開訓，林家正則因返美處理合約事宜未現身，曾豪駒說，其他旅外球員預計在2月10至14日期間陸續報到，目前正積極追蹤古林睿煬狀況。

台灣隊36人集訓名單，投手就有19人，曾豪駒指出，球季開打前每一位投手都是重新開機，投球上一定會有比較多限制，所以會選比較多投手參賽，大約14至15人。

去年12強賽台灣隊勇奪世界冠軍，這次在4取2的經典賽資格賽顯得更有底氣，曾豪駒說，每次國際賽壓力都是一樣的，都是從零開始，慢慢累積，再把團隊整合起來，然後打好每一場比賽。

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