經典賽資格賽》延續12強世界冠軍氣勢 陳傑憲續任台灣隊長

陳傑憲。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕去年12強賽台灣隊長先後砲轟南韓、日本，成為台灣隊勇奪世界冠軍大功臣，並以6成25高打擊率榮獲大會MVP，並拿到打擊王、最佳防守球員和大會全明星隊最佳外野手，成為家喻戶曉的超級球星，今年經典賽資格賽他也將續任台灣隊長。

再次指名陳傑憲擔任台灣隊長，總教練曾豪駒說，「決定參賽我就有跟傑憲說，這次還是要麻煩他續任隊長，希望我們一起延續12強的氣勢，把台灣隊帶往2026年經典賽會內賽，這是我們的目標。」

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今天經典賽資格賽台灣隊開訓典禮上，陳傑憲以隊長身分喊話，「這批選手跟去年12強賽不一樣，只有我還站在這裡，選手都很年輕，相信我們有很強大的教練團和後勤團隊，這次會打出青春、活力、熱血的比賽，每一場全力以赴，為台灣拿下經典賽資格的門票。」

中職會長蔡其昌說，「傑憲正常發揮就好，我想他的能耐大家都清楚，正常發揮就很可怕了，我對他有信心，他一定可以把台灣隊長的角色扮演好，剛我在休息室看他很活躍地跟隊友串聯。」

陳傑憲從去年12強至今忙不停，蔡其昌倒不擔心，「不會擔心他太操，林岳平總教練和高志綱首席教練都在台灣隊，作為職業選手很多年，自己知道什麼樣的狀況對他最好，相信傑憲，他不會勉強，是一位很成熟的球員。」

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