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中職》中信兄弟今開訓 喊出「進化」口號目標連霸

2025/02/03 13:54

2025年中信兄弟春訓開訓儀式新春團拜。（記者李惠洲攝）2025年中信兄弟春訓開訓儀式新春團拜。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／屏東報導〕中信兄弟今天在屏東中信公益園區開訓，今年口號「進化」，按往例在團拜儀式後介紹教練團成員、並舉辦菜鳥日活動。中信兄弟領隊劉志威提到，去年球隊奪得總冠軍，今年更要一步一腳印，朝連霸目標邁進。

2025年中信兄弟春訓開訓儀式新春團拜。（記者李惠洲攝）2025年中信兄弟春訓開訓儀式新春團拜。（記者李惠洲攝）

劉志威說，去年球隊拿下總冠軍，年底台灣隊則拿到12強冠軍，都是屬於團隊凝聚力的展現，「這些都不是奇蹟，而是累積。國家隊奪冠也是職業球團的延伸，我們雖拿到冠軍，但不是一定就站在頂端，和第一線的棒球強國還有差距，仍要好好努力並打造團隊文化。」

中信兄弟總教練平野惠一說，感謝這麼多球迷來觀看開訓典禮，他仍強調，職棒球團是因為球迷而存在，他也會繼續重視球迷們。

平野還提到：「去年沒講到的部分是，幫忙屏東的球場的工作人員、廚房的廚師和整理球場的行政工作人員，很感謝他們的辛苦，今年也請繼續多指教。」

提到今年目標，平野惠一說：「今年還是一樣目標取勝，能多一場勝利也好，希望每一場都能讓球迷看得開心。選手養成也一樣，能多一個球員也好，希望栽培更多選手出來。」

2025年中信兄弟春訓開訓儀式新春團拜。（記者李惠洲攝）2025年中信兄弟春訓開訓儀式新春團拜。（記者李惠洲攝）

中信兄弟新任一軍打擊教練莎菈成為全場焦點。（記者李惠洲攝）中信兄弟新任一軍打擊教練莎菈成為全場焦點。（記者李惠洲攝）

中信兄弟全體教練、選手大合照。（記者李惠洲攝）中信兄弟全體教練、選手大合照。（記者李惠洲攝）

中信兄弟領隊劉志威。（記者李惠洲攝）中信兄弟領隊劉志威。（記者李惠洲攝）

兄弟總教練平野惠一。（記者李惠洲攝）兄弟總教練平野惠一。（記者李惠洲攝）

中信兄弟新任一軍女打擊教練莎拉。（記者李惠洲攝）中信兄弟新任一軍女打擊教練莎拉。（記者李惠洲攝）

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