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經典賽資格賽》陳傑憲續任台灣隊隊長 驚覺自己是全隊第二老

2025/02/03 14:07

陳傑憲。（記者林正堃攝）陳傑憲。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕經典賽資格賽台灣隊今天在台北大巨蛋展開集訓，陳傑憲繼12強賽後再次擔任國家隊隊長，他覺得，開訓到場的媒體多了很多，隊友也年輕很多，都是與12強賽不同之處，但他非常樂見這些不同，相信全隊會很認真、很熱血去打好每場比賽。

今天是農曆年假結束後1個上班日，上百名媒體湧入大巨蛋採訪台灣隊開訓，陳傑憲指出，看到媒體的數量就知道跟12強賽很不一樣，很開心大家慢慢在關注台灣棒球，「謝謝12強賽的人、事、物，上次有好成績，相信這次每個選手都會更有自信。」

陳傑憲表示，這次的隊友明顯偏年輕，有些人年齡與他相差10歲，很多選手他知道名字卻沒相處過，他會找時間讓大家好好自我介紹，「棒球是團體運動，在場上要團結一心，做好整合才能與對手對抗，默契與氣氛都很重要，希望盡快讓大家熟悉，珍惜因為台灣、棒球而聚在一起的緣分。」

陳傑憲1月7日剛滿31歲，卻驚覺在資格賽台灣隊竟然排第二老，他透露，年紀最大的是同為31歲的吳念庭（1993年6月7日出生），排第三是林子偉（1994年2月15日出生），「我們都是1993、1994年生的，都還那麼年輕，結果卻變成最大的，這次的台灣隊很年輕，很值得期待。」

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