經典賽資格賽》「忘掉我們是冠軍！」 蔡其昌開訓勉勵台灣健兒

經典賽資格賽台灣隊今天在台北大巨蛋展開集訓。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕經典賽資格賽台灣隊（WBCQ）今天在大巨蛋舉行開訓典禮，棒協理事長辜仲諒、教育部長鄭英耀到場並各致贈20萬加菜金勉勵全隊。

去年12強賽台灣隊勇奪世界冠軍感動國人，不過中職會長蔡其昌希望國家隊能歸零重新出發，今天在開訓典禮上他強調，「希望大家在資格賽能秉持過去的拚戰精神，這次在國人面前能拿到好成績，我只有一句話，忘掉我們是金牌，忘掉我們是冠軍！」

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蔡其昌表示，現在大家走到哪裡都說「台灣尚勇」，選手可以感受到球迷的肯定和支持，昨天在網路上看到有球迷發動，不管總教練曾豪駒選誰，我們都支持並表示尊重。

話鋒一轉，蔡其昌說，「有一點舒服我們的味道，大家要忘記這些舒服，每一場比賽，每一個對手，包括這次資格賽的3支隊伍，畢竟經典賽是血緣制，不能小看、輕忽我們的對手，回到我們對棒球的初衷，每一場比賽認真準備，全力以赴，好好享受比賽。」

12強賽台灣隊奪冠，強大的後勤和情蒐團隊是關鍵因子，蔡其昌表示，目前看起來WBCQ後勤團隊人數比12強賽更多，聯盟一定是全力以赴，跟棒協一定是充分合作，務必要把服務選手的工作做到最好，讓大家無後顧之憂。

效力日職火腿的古林睿煬，日前傳出右側腹部傷情，蔡其昌說，最近得到訊息是古林有受傷的狀況，火腿如果評估古林不適合參加21日開打的經典賽資格賽，可能就沒辦法徵召。

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