晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 其它

經典賽資格賽》「忘掉我們是冠軍！」 蔡其昌開訓勉勵台灣健兒

2025/02/03 14:10

經典賽資格賽台灣隊今天在台北大巨蛋展開集訓。（記者林正堃攝）經典賽資格賽台灣隊今天在台北大巨蛋展開集訓。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕經典賽資格賽台灣隊（WBCQ）今天在大巨蛋舉行開訓典禮，棒協理事長辜仲諒、教育部長鄭英耀到場並各致贈20萬加菜金勉勵全隊。

去年12強賽台灣隊勇奪世界冠軍感動國人，不過中職會長蔡其昌希望國家隊能歸零重新出發，今天在開訓典禮上他強調，「希望大家在資格賽能秉持過去的拚戰精神，這次在國人面前能拿到好成績，我只有一句話，忘掉我們是金牌，忘掉我們是冠軍！」

蔡其昌表示，現在大家走到哪裡都說「台灣尚勇」，選手可以感受到球迷的肯定和支持，昨天在網路上看到有球迷發動，不管總教練曾豪駒選誰，我們都支持並表示尊重。

話鋒一轉，蔡其昌說，「有一點舒服我們的味道，大家要忘記這些舒服，每一場比賽，每一個對手，包括這次資格賽的3支隊伍，畢竟經典賽是血緣制，不能小看、輕忽我們的對手，回到我們對棒球的初衷，每一場比賽認真準備，全力以赴，好好享受比賽。」

12強賽台灣隊奪冠，強大的後勤和情蒐團隊是關鍵因子，蔡其昌表示，目前看起來WBCQ後勤團隊人數比12強賽更多，聯盟一定是全力以赴，跟棒協一定是充分合作，務必要把服務選手的工作做到最好，讓大家無後顧之憂。

效力日職火腿的古林睿煬，日前傳出右側腹部傷情，蔡其昌說，最近得到訊息是古林有受傷的狀況，火腿如果評估古林不適合參加21日開打的經典賽資格賽，可能就沒辦法徵召。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中