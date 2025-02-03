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中職》迎接首位外籍女打擊教練 平野：希望是亞洲棒球先鋒者

2025/02/03 14:27

中職》迎接首位外籍女打擊教練 平野：希望是亞洲棒球先鋒者中信兄弟新任一軍打擊教練莎菈。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／屏東報導〕中信兄弟今年一軍教練團陣中，聘請曾在費城人體系和沖繩冬季聯盟執教的女性教練莎菈，擔任一軍打擊教練。中信兄弟總教練平野惠一說，莎菈是位能力很好的教練，除了幫助球隊，更希望她的女性教練身分，能成為亞洲棒球先鋒者。

平野惠一說，在沖繩冬盟時遇到莎菈，觀察其指導方式後，認為她是能力很好的教練。平野說：「以野手部門來說，如果和哥（陳江和）是我的右手，那莎菈就是左手，大概是這樣的權限。打擊部門職務辛苦，我自己也擔任過，和哥目前是兼任首席教練，而丹尼爾教練擔任一、二軍統籌工作，希望打擊部門就以這3人為核心。」

中信兄弟新任一軍打擊教練莎菈。（記者李惠洲攝）中信兄弟新任一軍打擊教練莎菈。（記者李惠洲攝）

平野惠一也說，教練的能力和性別完全無關，「其實在棒球界，有女教練是好事。以亞洲棒球而言，希望莎菈的努力創造環境，能成為先鋒者的角色。」

中信兄弟領隊劉志威說，平野惠一在教練團設定上，希望丹尼爾能夠統整一二軍，而既然丹尼爾負責操作規劃，就要另尋同樣系統的教練協助一軍，經過討論和面試，決定莎菈為一軍打擊教練人選。

劉志威說：「我們球隊女生擔任職務是從翻譯開始，大家相處上沒問題、工作都做得很棒，不會有什麼太大差別。」

中信兄弟新任一軍打擊教練莎菈。（記者李惠洲攝）中信兄弟新任一軍打擊教練莎菈。（記者李惠洲攝）

中信兄弟新任一軍打擊教練莎菈。（記者李惠洲攝）中信兄弟新任一軍打擊教練莎菈。（記者李惠洲攝）

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