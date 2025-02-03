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經典賽資格賽》資格賽比照大聯盟採「加大壘包」 台灣製造！

2025/02/03 16:22

經典賽資格賽壘包比照大聯盟，較中職大。（記者林正堃攝）經典賽資格賽壘包比照大聯盟，較中職大。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕世界12強棒球賽由世界棒壘球總會（WBSC）主辦，而WBC經典賽則由大聯盟舉辦，今年2月WBC資格賽（WBCQ）將於台灣舉行，由地主台灣、西班牙、尼加拉瓜和南非爭取2張會內賽門票，屆時比賽也將比照大聯盟採「加大壘包」。

2023年大聯盟賽季實施「加大壘包」在內的多項新制，壘包由邊長15英寸（38.1公分）的正方型增大為18英寸（45.7公分），一、二壘和二、三壘間的距離縮短4.5英吋（11.4公分），此項變革明顯有利於跑者，打者擊出內野安打的機率也提升。

由於WBCQ由大聯盟主辦，許多規定都將比照大聯盟賽事或規格辦理，其中就包括「加大壘包」，負責台灣隊組訓賽的中職聯盟後勤團隊人員，今天就特地拿出WBCQ的壘包，與中職壘包放在一起做比對，差距相當顯著；值得一提的是，WBCQ的壘包在台灣製造。

經典賽資格賽壘包比照大聯盟，較中職大。（記者林正堃攝）經典賽資格賽壘包比照大聯盟，較中職大。（記者林正堃攝）

富邦悍將「國防部長」張育成入選這次台灣隊36人集訓名單，他在2023年歷經大聯盟「加大壘包」年代，他說，「壘包加大好啊，盜壘次數比較多，從打擊區看一壘，哇！怎麼會那麼近，看到這壘包，速度會加5。」

當現場媒體告知張育成，WBCQ的壘包是「Made in Taiwan」，他大讚，「台灣NO.1。」至於WBCQ比賽用球，也是採用大聯盟用球廠牌「羅林斯」，為了讓台灣隊安心備戰，聯盟指出，已準備超過100打、逾1200顆球供選手訓練比賽之用。

特別的是，一般壘包的基座部位比加大壘包還要粗，大聯盟場務預計2月14日進駐大巨蛋，翻修成與大聯盟賽事同規格的場地，屆時固定3個壘包的基座孔洞大小還會再調整。

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