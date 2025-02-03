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NBA》東契奇不值得受這種對待！ 其父親抱屈：不要再找藉口

2025/02/03 16:49

東契奇父子檔。（資料照）東契奇父子檔。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕5屆全明星好手東契奇（Luka Dončić）在昨日震撼聯盟的三方交易案中，被獨行俠送往湖人，今天他的父親薩沙·東契奇 （Saša Dončić）在受訪時便暗批獨行俠的作法，認為自己的兒子不該被這樣對待。

年僅25歲的東契奇在獨行俠效力6個半賽季就已經榮耀滿身，普遍被認為是獨行俠繼「德國坦克」諾威斯基（Dirk Nowitzki）後的下一個獨行俠標誌球星，想不到他卻在昨日被閃電交易，讓報導的記者都得一再強調交易為真，聯盟眾家球星聞訊也都大感意外。

東契奇的父親在接受訪問時提到，「我理解在你不同意某些準則的時候這種事情就會發生。你不喜歡這個或者那個球員，這都很好，我懂。但我認為就是這種保密，或者我應該說對某些特定人的，或許是虛偽，對我造成傷害。」

薩沙·東契奇持續說道：「因為我認為Luka絕對不值得受到這樣的對待。至少就我所知，他做出了很大的犧牲，甚至現在有些人散播出來的故事，都是想讓他為自己沒做的事情道歉。我感覺這很不公平，因為我知道Luka很尊重達拉斯。他尊重整座城市，也會幫助孩童。」

東契奇在去年幫助獨行俠自2013年首度打進總冠軍賽，然而今年他就被球隊賣走改披紫金戰袍，薩沙·東契奇表示，「這甚至在去年根本就算不上問題，我再說一遍，有人說他身體狀況不夠好。他打了（大概），我不知道，100場比賽，大概40分鐘被兩到三個人持續盯防，而他還是能擊敗他們，然後你卻對他說這樣的話。我覺得某些人的做法真的非常不公平。你們交易他是有你們的觀點，但不要再找藉口跟理由，就這樣。」

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