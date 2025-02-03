NBA》慘遭痛擊！騎士三分彈狂炸獨行俠 基德嘆：正是他們的強項

基德。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕今日獨行俠作客挑戰聯盟戰績最佳的騎士，在人手極為不利的條件下，獨行俠上半場結束已落後對手45分，甚至在第四節雙方差距一度拉開到50分，最終毫無懸念地遭到對手以101：144輾壓。根據《Yahoo Sports》報導，賽後，獨行俠總教練基德（Jason Kidd）提出了自己的看法。

「我們開局狀態太慢，對手的三分球命中率極高，這正是他們整季以來的強項。」基德說道。他認為，雖然球隊遭遇一場慘敗，但沒有球員在本場比賽中受傷，這場比賽也能讓那些平時沒有太多上場時間的球員獲得機會。

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騎士本賽季團隊三分命中率高達39.6%，位居聯盟第1，16.3的場均三分命中數與41.1的場均三分出手數則排在第2與第4。本場騎士三分球44投26中，三分命中率更是高達59%，全隊8人得分上雙。其中，麥瑞爾（Sam Merrill）個人貢獻9記三分，豪取全場最高27分。

此外，在獨行俠禁區戰力不足的情況下，莫布里（Evan Mobley）攻下22分、11籃板、3助攻、4火鍋，以及3顆三分球的表現，正負值＋47為全場最高。

獨行俠此役人手嚴重短缺，除了東契奇（Luka Doncic）、長人克勒貝爾（Maxi Kleber）、老將前鋒莫里斯（Markieff Morris）一同被交易，A.戴維斯（Anthony Davis）與克里斯蒂（Max Christie）也尚未報到。厄文（Kyrie Irving）、華盛頓（P.J. Washington）、加佛德（Daniel Gafford）和萊福利（Dereck Lively II）則皆因傷缺陣。

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