網球》澳網輸給後來因傷退賽的喬科維奇 艾卡拉茲：不認為錯失機會

艾卡拉茲。（資料照，美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕看到辛納（Jannik Sinner）在澳洲網球公開賽奪冠，艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）也大方大讚好友就是現在最好的球員，同時也強調，不會對於8強輸給喬科維奇（Novak Djokovic）感到遺憾。

艾卡拉茲在8強賽敗給喬科維奇，但後者在晉級4強後選擇傷退，對此他說：「我不認為對上他是錯失機會，我真的很想贏得澳網冠軍，也覺得我有能力辦到，但Novak打出令人難以置信的比賽，在大滿貫8強對上他就是最糟的事，那是一場很精彩的比賽，我努力從中取得教訓，現在也會向前看。」

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在澳網結束後，艾卡拉茲重返西班牙卻感冒了，他說：「我回家後待了幾天就感冒，也因此只練了2天，之後就一直休息，直到感冒好轉，但在家裡待一段時間，即使生病也沒關係，有家人在身邊感覺很棒。」

雖然外界總會拿辛納和他的表現相提並論，艾卡拉茲大方表示，「他就是現在最好球員，過去一年他只輸了4、5場，這真的很狂，我知道外界會比較我跟他的表現，他們會說Jannik更好，或是說我更好，但對一名網球員來說，我們都必須對到他，他幾乎贏得一切，所以我認為他是最好的，幾乎每一場都能打到決賽。」

艾卡拉茲接下來將在ATP 500等級的鹿特丹網賽登場，榮膺男單頭號種子的他在首輪將遭遇去年美網首輪淘汰他的荷蘭選手舒爾普（Botic Van de Zandschulp）。

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