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NBA》讓七六人26分領先瞬間蒸發！ 綠衫軍主帥：他們真的很想贏下比賽

2025/02/03 19:36

馬祖拉。（美聯社）馬祖拉。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕七六人本場比賽原本有望在缺少恩比德（Joel Embiid）與P.喬治（Paul George）的情況下，拿下近6場比賽中的第5勝。然而，他們未能守住第3節最多26分的領先優勢，在9分鐘內慘遭對手打出41：10的攻勢，讓塞爾提克以118：110完成驚天大逆轉，並收下自1月以來的首度3連勝。賽後，塞爾提克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）也說道：「他們真的很想贏下比賽。」

今日衛冕軍面對缺少恩比德（Joel Embiid）與P.喬治（Paul George）的七六人，在第三節剩下2分56秒時仍落後26分。然而，馬祖拉觀察球員的肢體語言後，選擇讓主力繼續留在場上奮戰。「我觀察他們的肢體語言，他們看起來真的、真的很想贏下這場比賽，因此我決定讓他們打下去。」馬祖拉表示。

「這場比賽真的很有趣。」今日攻下全場最高35分，並拿下7籃板、3助攻、5火鍋以及5顆三分球的塔圖姆（Jayson Tatum）說道。他表示，當時馬祖拉讓他們做出選擇：「他告訴我們：『如果你們累了就告訴我，我會換人下場。』每個人都有貢獻，雖然第三節很漫長，但大家必須奮戰，最終球隊成功找回自己比賽的方式，並在攻防兩端都展現出競爭。」

此外，J.布朗（Jaylen Brown）也表達相同看法，強調這場勝利意義重大：「很多時候我們可以輕易放棄比賽，換上替補球員，然後給媒體找個藉口，但我們選擇團結一致，努力拚搏並堅持到底。」

在第3節還剩2分42秒時，懷特（Derrick White）成功命中三分球，幫助塞爾提克打破先前三分球33投僅9中的困境。隨後，球隊在懷特、豪瑟（Sam Hauser）與塔圖姆接連外線開火的情況下，打出16：4的攻勢，將分差縮小至14分進入第4節。

第四節，賽爾克堅持既定戰術，持續蠶食七六人的領先優勢，並在最後15分鐘打出54：20的猛烈攻勢，三分球16投12中，命中率高達75%。

輸球的七六人並非沒有好消息，七六人總教練納斯（Nick Nurse）在賽前透露，因膝蓋腫脹與足部扭傷連續缺席15場的恩比德，以及因手指受傷缺席4場的P.喬治，有望在本周復出。

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