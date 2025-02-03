TPBL》攻城獅推「來作客」主題日 蔡宸綱和曾柏喻體驗擂茶文化

蔡宸綱攜手Muse Girls客家女孩霖霖親自演繹，客家限定球衣重磅登場。（新竹攻城獅提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕新竹御嵿攻城獅球團將於2月5日展開「來作客」主題日，客家文化主題日也正式邁入第三屆，球團期盼透過職業球隊的影響力推廣客家文化。本次活動將與客家公共傳播基金會和客家委員會客家文化發展中心攜手合作。當天基金會將派出客家文化推廣專車「講客號」，並於體育館外舉辦客語互動遊戲；客家文化發展中心也會設置互動攤位，為球迷帶來有趣的文化體驗。攻城獅將於晚間7點迎戰高雄全家海神，力拚農曆年後首勝。

攻城獅球團將於來作客主題日現場融入大量客家元素，包括大螢幕賽況圖卡將以客語呈現。賽前將有新竹聯豐龍獅戰鼓團帶來震撼的「夜光舞龍」表演，並在比賽中為客隊罰球時進行干擾應援。此外，現場還有「客家童玩挑戰」，如沙包挑戰、客語連連看與竹槍射擊，成功挑戰者可獲得「客家瑞迪鑰匙圈」。現場還設有由客家公共傳播基金會攤位與互動小遊戲，以及客家文化發展中心的特色攤位，邀請球迷親身體驗豐富的客家文化活動。

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客家人曾柏喻帶領新秀蔡宸綱品嚐客家料理。（新竹攻城獅提供）

攻城獅再度推出客家主題限定球衣，採用客家花布襯底設計，並融入象徵藍衫的經典側邊線條，單件售價為$1,680元。本次球衣的宣傳拍攝特別選在竹北的泉州厝汾陽堂，這座1957年建造的合院建築體現了客家匠師的傳統工藝與地方特色，且由新秀蔡宸綱與Muse Girls隊長霖霖共同參與，而霖霖身為新竹縣北埔的客家女孩，再次展現了本次活動深厚的文化連結。

客家人過去因應環境生活，造就特有族群性格及客家飲食文化。在客家飲食文化中，擂茶不但是客家人逃難存活的救命茶飲，也是客家人招待貴賓的茶點。攻城獅球團為讓球員更加了解在地文化，由全隊唯一一位客家人曾柏喻攜手蔡宸綱到北埔體驗道地的擂茶文化。

這是曾柏喻首次體驗客家文化活動，曾柏喻開心地說：「其實擂茶的過程與我最近傷後復健的訓練很相似，看起來枯燥乏味，但要堅持下去就會得到好的結果。」另外，蔡宸綱則提到：「期望在下半季開打後，我們球隊能展現客家韌性本色，重回競爭行列。」

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