NBA》《Reunited》象徵再續前緣！德羅森IG曬合照迎接前隊友拉文

德羅森(左)、拉文(右)。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕根據《NBC SPORTS》報導,國王、馬刺與公牛達成3方交易 ,使拉文(Zach LaVine)與明星前鋒德羅森(DeMar DeRozan)於國王再續前緣,雙方分開不到1年即將再度聯手。交易消息曝光不久後,德羅森隨即在IG上分享一張他與拉文的合照,並搭配歌曲《Reunited》,象徵2人將再度攜手作戰。

拉文於2017年賽季–2018年賽季加盟公牛,隨後德羅森也於2021年賽季–2022賽季加入,2人在該季雙雙入選全明星賽,並率領公牛打進東區季後賽,最終在首輪敗給公鹿。

然而,接下來的2個賽季,公牛戰績始終徘徊在5成勝率上下,並連續2年無緣季後賽,最終促使球隊進入重建模式。

DeMar DeRozan posts a picture with Zach LaVine with the song “Reunited” on his IG story pic.twitter.com/RevHQdr03W