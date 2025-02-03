NBA》《Reunited》象徵再續前緣！德羅森IG曬合照迎接前隊友拉文

德羅森（左）、拉文（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕根據《NBC SPORTS》報導，國王、馬刺與公牛達成3方交易 ，使拉文（Zach LaVine）與明星前鋒德羅森（DeMar DeRozan）於國王再續前緣，雙方分開不到1年即將再度聯手。交易消息曝光不久後，德羅森隨即在IG上分享一張他與拉文的合照，並搭配歌曲《Reunited》，象徵2人將再度攜手作戰。

拉文於2017年賽季–2018年賽季加盟公牛，隨後德羅森也於2021年賽季–2022賽季加入，2人在該季雙雙入選全明星賽，並率領公牛打進東區季後賽，最終在首輪敗給公鹿。

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然而，接下來的2個賽季，公牛戰績始終徘徊在5成勝率上下，並連續2年無緣季後賽，最終促使球隊進入重建模式。

DeMar DeRozan posts a picture with Zach LaVine with the song “Reunited” on his IG story pic.twitter.com/RevHQdr03W — Tristi Rodriguez （@tristi_r14） February 3, 2025

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