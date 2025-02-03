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經典賽資格賽》入選36人集訓名單 林子偉既訝異又開心

2025/02/03 19:48

林子偉。（記者林正堃攝）林子偉。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕元月初被告知進入36人集訓名單，去年傷痛不斷的林子偉既訝異又開心，他感謝經典賽資格賽台灣隊總教練曾豪駒相信他，期待能繼2023年經典賽後再次穿上台灣隊球衣，根據曾豪駒的初步規劃，林子偉若入選28人名單將以二壘為主，外野如有需要也可以支援。

林子偉指出，去年真的受傷太多，成績沒有打得很好，台灣隊還有很多好選手可以選，元月初接到曾豪駒的電話，當下很訝異也很開心，「謝謝總教練相信我的能力，有這個機會當然好，希望可以健康出賽，以不要受傷為主，資格賽不能輕敵，對手也有在美、日打球的選手。」

林子偉表示，去年經常專注在某1個點，其實不需要那麼在意1、2個打席打不好，去年季後很早就開始打擊練習，希望找回之前的打擊機制，因應今年守位以內野為主，刻意減重讓身體更敏捷，「去年大概82到85公斤，現在減到77到80公斤，肌肉量不要掉，讓身體變得精實。」

林子偉雖才31歲，年齡在集訓名單僅次於吳念庭、陳傑憲排第3老，他笑說，「這次的年輕人很多，我們以前18歲的時候，不可能有機會跟學長一起比賽，現在的選手真的愈來愈好，可能因為才第1天，大家還不熟，過幾天就會吵一點了。」

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