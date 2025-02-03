NBA》從學習到蛻變！桑多斯觀察「浪花兄弟」悟出射手成功秘訣

桑多斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕根據《NBC SPORTS》報導，現年22歲的勇士前鋒桑多斯（Gui Santos）在日前透露自己會觀察柯瑞（Stephen Curry）與前隊友K.湯普森（Klay Thompson）的投籃技巧，並從中學習如何成為更好的射手。

「在這些頂級射手身上，真的能學到很多。」桑多斯說道。他表示，自己是一個喜歡觀察的人，除了觀察柯瑞如何投籃、移動、腳步以及所有細節，也會學習K.湯普森的無球跑動，並發現投籃的過程其實從接球前就開始。

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此外，桑多斯在長時間觀察後也發現柯瑞與K.湯普森的共同技巧，並試著將其融入自己的習慣：「我發現他們有個習慣，就是出手後會維持姿勢。」桑多斯分享道，每次投籃後，K.湯普森的手勢都會維持住，但對柯瑞來說有時會不太一樣，因為他的出手方式更多樣化，也更困難，例如當柯瑞投大空檔三分時，他在出手後，手部依然會保持筆直。

桑多斯本季原本僅簽下非保障合約，但勇士在1月8日的合約截止日前選擇完全保障他的合約，當時桑多斯在2024-25年賽季僅出戰11場比賽，總上場時間僅59分鐘。但如今，桑多斯已累積出賽24場，並在最近9場比賽中，有8場至少上場19分鐘，逐漸成為固定輪替球員。

桑多斯在1月24日對陣公牛的比賽中砍下生涯新高19分，外加7籃板、2助攻、1抄截，三分球6投5中，三分命中率高達83.3%，幫助勇士以131：109大勝對手。

進入1月後，桑多斯的上場時間提升至18.2分鐘，場均得到6.3分、3.8籃板、1.8助攻、0.6抄截與1.2顆三分球，投籃命中率49.3%，三分命中率42.9%。相比1月前，他的場均上場時間僅4.4分鐘，數據為0.7分、1籃板、0.2助攻，投籃命中率23%，三分球命中率25%，成長幅度相當明顯。

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