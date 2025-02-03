WTT大滿貫》18分鐘快斬美洲跨國組合 林昀儒/高承睿合體首戰就奏捷

林昀儒（見圖）/高承睿首度合體就告捷。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕首度合體的林昀儒/高承睿，今晚在2025年WTT新加坡大滿貫賽男雙首輪，只花了18分鐘就以直落三輕鬆解決李元璋（加拿大）/高梅茲（智利）的跨國組合，晉級16強。

這次新加坡大滿貫賽，林昀儒原本打算和去年奪下巴黎奧運男單銀牌的瑞典名將莫雷加德組成跨國連線，但體育署為了提前備戰明年名古屋亞運，希望小林能和國內選手搭檔，最終由世界排名24的高承睿出線。

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林昀儒和高承睿出發前雖然只在國訓中心合練過一次，但昨天國際賽初登場，表現卻令人驚艷，面對李元璋/高梅茲的跨國組合，首局在3平時連拿5分拉開差距，11:5先馳得點。

第2局，林高配在開局6:2領先下，雖一度被追到8:7，但兩人隨即回穩，靠著出色的前三板技術連得3分，11:7再下一城。

愈打愈穩的林高配，第3局又在2平時打出一波7:1猛攻，最終以11:6收下勝利。

林昀儒/高承睿16強將遭遇世界排名第7的地主組合郭勇/馮耀恩，郭馮配去年在亞錦賽曾以3:2逆轉日本「神童組合」張本智和/松島輝空，獲得亞軍；還在WTT年終賽直落三擊退中國組合袁勵岑/向鵬，闖進4強，實力不容小覷。

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