專訪》台灣相隔近30年首位專職裁判 葉俊宏：裁判愈隱形愈成功

專職裁判葉俊宏。（TPBL提供）

記者盧養宣／專訪

「贏的也罵、輸的也罵，」憶起人生第一場執法的比賽，葉俊宏仍記得當時兩邊隊伍都對他的尺度頗有微詞，一晃眼17年過去，他的胸前仍掛著哨子，憑藉沒有消退的熱情，持續從事這份口中「有功無賞，打破要賠」的工作。

目前台灣職業籃球大聯盟（TPBL）有22位裁判、PLG則有14位，兩聯盟共36位裁判，只有一位專職裁判，TPBL去年成立時公開招募專職裁判，符合資格的報名人選為14人，經由聯盟評估審核，葉俊宏成為首位專職裁判，更是台灣相隔近30年來第一位籃球專職裁判。

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無心插柳如今成專職裁判

葉俊宏畢業自成功大學會計系，大學畢業之際在高中同學邀約下一同報考籃球裁判，從系際盃等校內比賽慢慢磨練，2014年踏上HBL、UBA殿堂，隨後也執法SBL、PLG，去年在TPBL成立後，成為聯盟目前唯一一位專職裁判。

無心插柳卻慢慢產生興趣，葉俊宏執法數百場比賽以來，印象最深刻的還是吹判SBL首季，有一戰當時同場執法的裁判漏掉犯規未響哨，對方球隊教練上前理論，原本已經逐漸冷靜下來，「他本來都要走回休息區了，但回頭想想不對，球隊當時落後又走回來。」

葉俊宏回憶，當時告訴該位教練若繼續不理性抱怨可能需要吹判技術犯規，「結果他在我耳邊小聲說：『我就是要給你判技術犯規，你就判沒關係。』」職業隊教練在場上「拐氣」的行為其實並不少見，不過仍讓當時剛吹判成人比賽的葉俊宏至今難忘。

另外一個「大開眼界」的經驗則是2023年夏天，葉俊宏赴美參加 JC2 PRO AM裁判訓練營，在兩位NBA裁判阿科斯塔（Ray Acosta）與薩戈（Natalie Sago）經驗分享下收穫良多。

葉俊宏甚至獲得和阿科斯塔一同吹判的機會，親眼見識到NBA等級的吹判功力，「他們看過的影片一定超過上千小時，下哨的點非常準確，有時候我們吹犯規雖然沒吹錯，但是就會覺得點不對，但NBA裁判的節奏非常準確，感覺完全不一樣。」

葉俊宏形容，阿科斯塔執法過程舉手投足自信十足，與球員的溝通神色自若，「吹判的標準、畫的那個線非常精準，超過一點點馬上就宣判，但在符合標準的範圍就讓球員去碰撞、對抗，哪個時候是犯規完全沒有任何猶豫，那場他帶領我吹判，讓我知道自己還有很多可以學習的地方。」

專職裁判葉俊宏。（TPBL提供）

人生執法的第一場比賽系際盃就受到兩邊隊伍抨擊，葉俊宏沒有因此打退堂鼓，他靠執法順利帶來的成就感堅持下來，「比賽執行得好、達到自己設定的目標，我就會很有成就感，如果離目標還有一點距離，也會想我還可以做什麼。」

裁判是愈隱形愈成功的工作，葉俊宏指出，如果一場比賽結束後，完全沒有提到裁判，球迷只討論球員的表現，就代表該場比賽裁判吹判相當稱職。只是理想與現實總有差距，台灣裁判時常成為眾矢之的，頻在網路上受到抨擊。

被問及是否會看網路留言時，葉俊宏坦言，「現在社群這麼發達，就算自己不看，親朋好友也會傳給你，有時候球迷講的也有道理，看了就會吸收，如果只是單純的謾罵，這麼多年了也學會不往心裡去，靠運動等其他方法消化掉。」

然而不只球迷罵，教練也罵，去年新北國王總教練萊恩、桃園領航猿總教練卡米諾斯相繼公開批評台灣裁判尺度，也凸顯台灣裁判人才培養的困境。

台灣裁判現況與困境

對於外籍教練的批評，葉俊宏認為，台灣裁判的能力在亞洲屬中上，「東超是國際賽，一定會邀請亞洲現役國際裁判執法，落差不會太大，但國內的裁判被三個聯賽分散，不可能每一場都能派出經驗豐富的裁判。」

葉俊宏認為，執法最困難的是一致性，「每場比賽有3位裁判，每個人都是一個個體，三個人就是三個個體，況且聯盟有這麼多裁判。」只是目前國內其他裁判都是兼職裁判，平時除有自己的工作，也會吹判學生聯賽，必須不斷切換尺度。雖然聯盟會固定開會檢討、凝聚共識，但在專職裁判的人數不足下，對吹判品質的提升有一定影響。

TPBL副秘書長陽和平在1996年成為中華職籃（CBA）首位專職裁判，相隔近30年，葉俊宏接下火炬。對於決定成為專職裁判的原因，葉俊宏說，自己這幾年在執法上進步有限，剛好新聯盟提供這個機會，「想說那是不是可以試看看、如果再花更多時間投入，是否能有再往上的空間。」

由於是專職裁判，葉俊宏不會參與學生聯賽、業餘聯賽，沒有比賽的期間必須進行體能訓練，觀看聯盟比賽、剪輯判例分析，並與七個球隊持續溝通，在吹判上進行改善。

何時才能有第二人？過去擔任兼職裁判時，葉俊宏從事過會計、業務等工作，他提到，目前台灣的裁判多在學校有教職，或者有其他穩定工作，在台灣籃球環境發展不夠成熟之下，很難讓裁判放棄原有的工作來當專職裁判。

專職裁判葉俊宏。（TPBL提供）

葉俊宏認為，若台灣籃球像棒球一樣有二軍，就能讓裁判先在二軍磨練，累積經驗後再升上一軍，「這樣裁判之間就不會落差這麼大，只是我們現在的聯盟各自獨立，整體環境不允許，裁判只能靠比賽累積經驗，在培養的過程中，又要兼顧比賽尺度的一致性，就是聯盟的兩難。」

身為聯盟第一位專職裁判，葉俊宏期待整體環境提升，有更多同儕、後進願意加入這個行列，他認為大學剛畢業、甚至25歲至30歲的年輕裁判能形成很好的人才庫，除了放棄原有工作的機會成本較低，尺度也可以從養成階段接受相同的訓練與溝通討論，更容易達成共識。

葉俊宏指出，雖然台灣職籃沒有二軍，但新進的專職裁判也可以從練習賽、友誼賽開始慢慢磨練，透過比賽累積經驗。他最後也給予對裁判工作有興趣的後輩建議，「保持開放的心胸很重要，要能接受別人的建議，但同時具備思辨能力，而且要以積極的心態面對比賽。我看過很多年輕的裁判在地方、或者不是那麼重要的比賽，吹判的時候就用走的，這種不認真的習慣養成之後，很容易帶到高層級的比賽，也會影響裁判形象。」

專職裁判葉俊宏。（TPBL提供）

專職裁判葉俊宏。（TPBL提供）

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