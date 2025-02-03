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亞冬運》女子冰球隊力退泰國收首勝 為台灣隊收下開門紅

2025/02/03 21:38

台灣女子冰球隊首勝開張。（中華奧會提供）台灣女子冰球隊首勝開張。（中華奧會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025年哈爾濱亞洲冬季運動會冰球小組賽今點燃戰火，台灣代表隊由女子冰球隊打頭陣，今日迎戰泰國隊，展現勝利企圖心，以4：1拿下首勝。接下來將於6日迎戰強敵哈薩克隊，教練黃仁宏表示，會利用休息日針對本場不足的地方再修正，另外要再研究防守對策，全力備戰後日賽事。

台灣隊首節展現強力攻勢，可惜得分總差臨門一腳。第一節倒數3分鐘，張恩婗靠著譚舒庭和徐雨彤的串聯，率先破門，提振團隊士氣，隨後黃筠筑接力攻進一球，台灣隊首節以2：0領先。第二節吳季慈再添保險，第三節末黃敏娟把握對手空門機會射進一球，台灣隊終場以4：1收下開門紅。

團隊雖然贏球，但黃仁宏認為，表現並未達到預期，特別是最後得分關頭，都差一點。他從去年9月開始接手隊伍，一開始因為不同的體系與較嚴厲的教學方式，和選手磨合並不順利，但透過比賽和檢討，選手們漸漸認同他的執教理念，他期待選手能做到：抬起腳來溜、做好隊形、增加持球時間，最後是得分能力，前兩項已經有進步，接下來會協助選手加強持球與得分的能力。

台灣隊與泰國隊、哈薩克隊、南韓隊、香港隊同在B組，要爭取分組前2，才能晉級A組與日本、中國爭取獎牌，黃仁宏期許，隊伍能挑戰強敵，面對哈薩克隊和韓國隊能盡力搶勝，力拚晉級機會。

2025年哈爾濱亞洲冬季運動會將於7日晚間舉行開幕典禮，台灣隊本屆派出冬季兩項、滑雪、滑冰、冰球及冰石壺等5個運動種類，共計67名選手出賽，是歷屆之最。

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