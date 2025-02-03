日職》無視監督「100％野手」指令？ 辰己涼介直言：一定要登板

辰己涼介。（資料照，記者林正堃攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕樂天金鷲球星辰己涼介在去年世界棒球12強賽放話輸給台灣就要改練投手，在台灣擊敗日本奪冠後，他便開始朝著二刀流邁進，不僅曾秀出148公里以上的練投畫面，還喊出「25勝0敗」宣言，隨著樂天春訓展開，他也再次重申自己想要登板的願望。

辰己涼介表示，自己計畫在春訓後續階段進入牛棚練投，更直言自己不會丟出讓人感到羞恥的球，他已經做好準備。

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面對自己的本業外野手，辰己涼介也沒有疏忽，他在自由練打時頻頻將球給轟出大牆外，根據《每日新聞》報導，本賽季辰己涼介著重的點在於提升擊球仰角，而在打擊練習結束後，他也會進行重訓，並在鏡子前揮空棒，確認自己休賽季努力的成果。

在春訓開始的時候，辰己涼介就與總教練三木肇多次談過二刀流的計畫，不過三木教練再次強調，辰己涼介將會以100%野手的身分參加訓練。不過辰己涼介表示，他會以野手的身分為球隊做出貢獻，但他沒有忘記期待自己投球的球迷，「我絕對要在某個時刻投球，我會用盡一切方式登上投手丘。」

辰己涼介將自己先前的豪言「25勝0敗」更改為「成為333打者*並登板一次無失分」，辰己涼介也對自己的球種保密到家，他表示，由於可能是第一次與最後一次的登板，所以不想洩漏底牌。（打擊率3成、全壘打與盜壘30次以上）

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