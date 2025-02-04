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NBA》東契奇剛在達拉斯買4.9億豪宅就被交易 帕森斯曝：他都哭了

2025/02/04 10:29

東契奇。（資料照，USA TODAY Sports）東契奇。（資料照，USA TODAY Sports）

〔記者粘藐云／綜合報導〕前獨行俠球星東契奇（Luka Doncic）無預警遭球隊交易到湖人，和A.戴維斯（Anthony Davis）互換東家，為聯盟投下震撼彈。前NBA球星帕森斯（Chandler Parsons）在節目上透露，東契奇其實才剛在達拉斯買了一座價值1500萬美元（約4.9億台幣）的豪宅。

東契奇加入獨行俠後，成為球隊當家球星，被外界認為是諾威斯基（Dirk Nowitzki）的接班人，未料卻突然被交易，震撼全聯盟。

日前帕森斯在節目上透露，東契奇已經在達拉斯購買價值1500萬美元（約4.9億）的豪宅，得知交易的事情，他難過到哭了；帕森斯也批評，獨行俠的做法相當不尊重人，總教練基德（Jason Kidd）不可能不知道這件事情。

不過，東契奇的商業經理人希格（Lara Beth Seager）告訴《達拉斯晨報》，東契奇確實已經簽了房子的合約，交易也會在幾週內完成，但金額並非帕森斯所說的1500萬美元。

「正如Luka所說的，他希望在達拉斯度過他的職業生涯，他也一直在為自己和家人尋找當地房子，計畫置產。」希格澄清，房子的價格並不正確，不過，東契奇過去已在達拉斯置產，他在2020年時購買一間約390萬美元的房子。

《達拉斯晨報》指出，目前尚不清楚東契奇買房的原因，但去年12月時他家曾遭小偷，掉了大約價值3萬元的珠寶。

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