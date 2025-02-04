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棒球》搬家前踢足球、赴西班牙才打棒球 古巴裔赫南德茲兄弟檔的棒球路

2025/02/04 10:55

古巴裔赫南德茲兄弟檔。（取自MLB官網）古巴裔赫南德茲兄弟檔。（取自MLB官網）

〔記者林宥辰／綜合報導〕經典賽資格賽各隊初步名單於經典賽官方公告，和台灣同組的西班牙隊陣中，古巴裔赫南德茲兄弟檔僅目前效力小熊隊體系的法蘭克．赫南德茲（Frank Hernandez）入選，其兄奧瑪．赫南德茲（Omar Hernandez）因受邀皇家隊春訓，初步無法參加。

在去年5月Michael Clair發布於大聯盟官網的訪問中提到，當老艾德加．赫南德茲（Edgar Hernández）在古巴聯賽打拚時，他的兩個兒子奧瑪．赫南德茲（Omar Hernandez）、法蘭克．赫南德茲（Frank Hernandez）卻對足球深感興趣。而在家族因工作關係舉家搬到足球盛行的西班牙加泰隆尼亞後，兩兄弟反而走進棒球場，甚至披上西班牙棒球國家隊球衣。

老爸E.赫南德茲說，當兄弟倆來到足球盛行的國家，足球的花費也似乎多了些，加上兩人意識到自己的足球實力和當地同齡孩子有段落差，「他們在古巴當地踢得不錯，但來到西班牙，他們發現自己實力有點難匹敵。」

也由於父親在當地棒球隊當教練，對倆兄弟而言「改行」顯得自然。O.赫南德茲就說：「我們也不是第一次接觸棒球，在古巴，棒球是全民運動，一定都會在街頭傳接球過。」

赫南德茲兄弟檔都在小聯盟體系出賽，兩人也在西班牙國家隊有所發揮。2019年U18世界盃，F.赫南德茲8戰累積12支安打；去年的歐錦賽西班牙隊陣中，O.赫南德茲賽會累積4轟。

雖是古巴出身，但赫南德茲兄弟檔的棒球之路從搬到西班牙才開始，兩人要挑戰登上大聯盟。上一個古巴裔西班牙選手登上大聯盟者，是投手雷歐斯（Danny Rios），他在1997年初登大聯盟，僅留下2季短暫出賽。

老赫南德茲認為，以教練角度，西班牙本土具備實力的棒球選手其實不少。對於挑戰更高層級，O.赫南德茲說：「我們不會有壓力，但確實感到一種責任感，因為後面的年輕好手正關注著我們，我們當然也想盡己所能。」

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