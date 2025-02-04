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棒球》感謝幕後英雄！辜仲諒宴請12強金牌教練團 致贈勞力士手錶

2025/02/04 11:23

中華棒協理事長辜仲諒昨晚特別宴請蔡其昌會長、曾豪駒總教練所率領的12強金牌教練團。（棒協提供）中華棒協理事長辜仲諒昨晚特別宴請蔡其昌會長、曾豪駒總教練所率領的12強金牌教練團。（棒協提供）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕中華棒協理事長辜仲諒昨晚特別宴請蔡其昌會長、曾豪駒總教練所率領的12強金牌教練團。

台灣隊去年於世界棒球12強錦標賽奪冠後，辜仲諒理事長除了自掏腰包7000萬獎金由球員、教練、後勤平分，教練團的努力也功不可沒，昨（3）晚特別宴請教練團，並特別致贈勞力士手錶，感謝這些幕後教練團英雄。

辜仲諒理事長愛才惜才，也期待這次教練團續掌兵符能夠延續12強氣勢，帶領台灣隊闖進世界棒球經典賽會內賽；若國家隊常態化各方有共識、水到渠成，希望教練團可以續留，讓台灣棒球持續在國際棒壇發光發熱。

值得注意的是，辜仲諒理事長致贈的勞力士錶面的日期、時間頗具巧思，恰好是去年台灣隊在12強冠軍戰奪冠的那一刻，別具紀念價值。

席間，辜理事長與蔡會長相談甚歡，兩人齊聲表示棒協與中職團結一心，相信對推動台灣棒球絕對是正向發展，才是國家之福，雙方也會繼續保持密切合作。

曾豪駒總教練也表示，12強期間感謝有辜仲諒理事長與蔡其昌會長的照顧與支援，讓教練球員們無後顧之憂，有這樣的棒球環境真的很幸福！

中華棒協理事長辜仲諒昨晚特別宴請蔡其昌會長、曾豪駒總教練所率領的12強金牌教練團。（棒協提供）中華棒協理事長辜仲諒昨晚特別宴請蔡其昌會長、曾豪駒總教練所率領的12強金牌教練團。（棒協提供）

辜仲諒理事長致贈勞力士手錶，感謝幕後教練團英雄。（棒協提供）辜仲諒理事長致贈勞力士手錶，感謝幕後教練團英雄。（棒協提供）

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