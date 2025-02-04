排球》大年初三開始練球 台中偏鄉龍津高中男排備戰HVL決賽

龍津高中男排隊從大年初三開始訓練，隊員展現優異阻殺能力。（圖由校方提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕龍津高中男子排球隊從大年初三展開訓練，隊員勤練接、送、舉球及跳殺攻擊，要延續去年（2024）擊敗HVL（高中排球聯賽）甲級聯賽冠、亞軍豐原高商與華僑高中，7連勝氣勢挺進今年4月在彰化縣舉辦決賽賽事，隊長全彥恩表示，「7連勝旅程讓隊員驚奇連連，期待把冠軍獎盃帶回龍井、榮耀鄉里。」

龍津高中位於台中海線龍井區，球隊成軍7年來沒有宿舍，校方招不到優秀國中球員，去年首度以HVL7連勝戰績，挺進甲級聯賽四強，教練林則旻要求球員從大年初三開始練球，要在今年4月12、13日於彰化縣立體育館，與強隊華僑高中、內湖高工、福誠高中、豐原高商、苑裡高中進行決賽，球員提出願望說「要讓學弟有一棟漂亮宿舍可以住。」

請繼續往下閱讀...

龍津高中校長彭佳偉說，男子排球隊在甲級聯賽最佳成績是111學年度的全國第8名，本屆複賽，由球隊得分王謝沅驊、隊長全彥恩及許凱勛、洪育銘、金和緣等高三主力帶動氣勢，單週連勝7場，還以行雲流水攻守表現，於屏東擊敗排球強權內湖高工，可望首度挺進HVL男子組甲級聯賽最終冠軍戰。

回顧過去3年HVL男子組甲聯冠軍戰，皆由豐原高商、華僑高中及內湖高工3校擔綱，龍津高中打敗去年甲級聯賽冠、亞軍，豐原高商與華僑高中後，展現奪冠氣勢。

全彥恩說，學長與學弟合力奮戰，場邊隊員也進入戰鬥狀況，7連勝旅程讓隊員驚奇連連，期待把冠軍獎盃帶回龍井、榮耀鄉里「贏球的感覺，真的很棒。」

龍津高中男排首度晉級HVL甲聯決賽。（圖由校方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法