NBA》SGA打22分鐘就轟34分 率雷霆打爆蝦兵蟹將公鹿

吉爾吉斯亞歷山大。（USA TODAY Sports）

〔記者林岳甫／綜合報導〕雷霆太狠了！今天以125：96電爆主力都沒上場的公鹿，「少主」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）只上場22分鐘就攻下全隊最高34分，無愧是本季年度MVP的大熱門。

公鹿此仗少了「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）、里拉德（Damian Lillard）、米德爾頓（Khris Middleton）、B.羅培茲（Brook Lopez）壓陣，只能用一堆替補球員在客場打西霸天雷霆，最後也沒有意外輸球收場，並吞下4連敗。

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雷霆今天在上半場就狂轟猛炸拿下78分，公鹿只有44分進帳，雷霆全場更領先最多超過40分，快意在主場收下2連勝，戰績39勝9敗依舊穩居西部龍頭，在下一場也有機會成為騎士後，本季第2支獲得40勝的隊伍。

對方主力都沒打，吉爾吉斯亞歷山大在第一節就轟進21分，小輸公鹿團隊單節的22分，SGA此仗只打三節就收工，以19投15中，攻下34分外帶6助攻，這也是他生涯第5次打不到25分鐘就拿下至少30分的比賽，展現爭取年度MVP的氣勢。

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