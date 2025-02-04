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NBA》勇士急著為柯瑞找幫手 外媒曝：問了杜蘭特、詹姆斯

2025/02/04 12:03

柯瑞、詹姆斯、杜蘭特。（資料照，法新社）柯瑞、詹姆斯、杜蘭特。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA連兩天出現重磅交易，近期急著補強的勇士到處打探大咖球星加盟的意願，外媒指出，他們已經把所有大牌球員問過一輪，包含先前盛傳的巴特勒（Jimmy Butler），還有意找回太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）。

知名記者查拉尼亞（Shams Charania ）指出，勇士一直希望能夠擴充球隊的明星陣容，包含過去曾效力灣區的杜蘭特都是接觸的對象。杜蘭特曾於2016年至2019年效力於勇士，也助隊拿下兩座總冠軍，但後來離隊加入籃網，之後則改披太陽戰袍。

外媒指出，勇士希望能在柯瑞（Stephen Curry）退休前再幫他拿下一座總冠軍，近期必須補強陣容，讓球隊有爭冠的競爭力。近期他們積極接觸各大球星，而曾和柯瑞合作過的杜蘭特成為首選，他這季在太陽場均貢獻26.9分、6.1籃板和4.1助攻，投籃命中率為 52.5%，三分命中率為 40.5%。

除了杜蘭特，外媒提到，勇士也不放棄追逐巴特勒，甚至P.喬治（Paul George）、詹姆斯（ LeBron James）都曾列入考慮，另外也曾討論過是否有機會追逐鵜鶘雙星威廉森（Zion Williamson）、英葛蘭（Brandon Ingram）和小波爾（LaMelo Ball），對於補強相當急迫。

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