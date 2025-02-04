網球》台維斯盃爆爭議 智利好手被比利時對手撞倒後還判輸

加林。（資料照，歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台維斯盃日前出現一爭議畫面，智利加林（Christian Garin）在決勝盤遭破發時被比利時博格斯（Zizou Bergs）撞倒，隨後要求主審判對手輸球卻遭拒，反倒是加林則因抗議比賽丟掉該局而落敗，智利以1：3敗下陣來。

爭議事件出現在第4點單打賽事，博格斯在決勝盤成功破發取得6：5領先，而當時雙方交換場地時，他因慶祝太嗨而撞倒加林，博格斯雖當下表示歉意，但加林卻相當不滿，即使防護員場上認為他可以繼續作戰，他還是不回球場，最後因超時而丟掉該局，也輸掉比賽。

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智利網協賽後發表聲明，指加林被撞倒後出現頭暈和眼睛發炎的狀況，不僅沒有得到應有照顧，反而被要求比賽，面對這種不公平對待將會投訴國際網，捍衛應有權益。

比利時網協也在今天回應此事件，強調博格斯是因當下情緒高漲，並無惡意，而主審是依照規則判罰，所以博格斯當下也被警告，比利時網協也補充，博格斯已跟加林道歉，也很關心他的身體狀況，希望彼此都能保持冷靜，客觀看待這件事。

Drama at Davis Cup as Zizou Bergs breaks late in the match and collides with Christian Garin amidst his excitement



… Flop? pic.twitter.com/Mle99XhuGh — Barstool Tennis （@StoolTennis） February 2, 2025

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