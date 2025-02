網球》台維斯盃爆爭議 智利好手被比利時對手撞倒後還判輸

加林。(資料照,歐新社)

〔記者吳孟儒/綜合報導〕台維斯盃日前出現一爭議畫面,智利加林(Christian Garin)在決勝盤遭破發時被比利時博格斯(Zizou Bergs)撞倒,隨後要求主審判對手輸球卻遭拒,反倒是加林則因抗議比賽丟掉該局而落敗,智利以1:3敗下陣來。

爭議事件出現在第4點單打賽事,博格斯在決勝盤成功破發取得6:5領先,而當時雙方交換場地時,他因慶祝太嗨而撞倒加林,博格斯雖當下表示歉意,但加林卻相當不滿,即使防護員場上認為他可以繼續作戰,他還是不回球場,最後因超時而丟掉該局,也輸掉比賽。

智利網協賽後發表聲明,指加林被撞倒後出現頭暈和眼睛發炎的狀況,不僅沒有得到應有照顧,反而被要求比賽,面對這種不公平對待將會投訴國際網,捍衛應有權益。

比利時網協也在今天回應此事件,強調博格斯是因當下情緒高漲,並無惡意,而主審是依照規則判罰,所以博格斯當下也被警告,比利時網協也補充,博格斯已跟加林道歉,也很關心他的身體狀況,希望彼此都能保持冷靜,客觀看待這件事。

Drama at Davis Cup as Zizou Bergs breaks late in the match and collides with Christian Garin amidst his excitement



… Flop? pic.twitter.com/Mle99XhuGh