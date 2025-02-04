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中職》「不會捨不得」 林智勝確定最後一季！

2025/02/04 13:01

林智勝。（資料照，記者塗建榮攝）林智勝。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者倪婉君／斗六報導〕今年是43歲林智勝生涯的第22個球季，他今天也證實今年就是球員生涯的最後一季，但他很淡然地說：「不會捨不得，本來就是一個過程，我從9歲打棒球到現在，也滿久的啦，我覺得很棒。」

林智勝在2003年代訓選秀會獲La new熊第一指名，2004年6月3日在澄清湖球場進行生涯第1場出賽，如今在2025年迎來生涯最後一季。對於媒體詢問為何今年決定是最後一年當球員，他不改幽默口吻笑說：「老了啊，這麼明顯看不出來！」

生涯累計304發全壘打，林智勝是台灣職棒目前達成300轟里程碑的唯一1人，被問及他在生涯最後一季的目標，他說：「2千安吧，因為只剩2千安還沒達到，就追追看。」林智勝目前累計1846支安打，要在最後一季達成當然很困難，但他就是努力追尋，「只要上場，就盡量把握機會。」

關於林智勝引退的相關計畫，味全龍球團會在開季前公布，也會替他舉行引退記者會說明一路走來的心路歷程。林智勝的第1場比賽在澄清湖，當然也期待引退賽能在澄清湖進行，來個「有始有終」的結束，但他完全尊重球團的安排，因為這也涉及票房等考量，「我百分之百尊重球團。」

林智勝。（味全龍提供）林智勝。（味全龍提供）

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