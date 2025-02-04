中職》吉力吉撈當隊長 葉總選的！

吉力吉撈．鞏冠接下隊長職務。（味全龍提供）

〔記者倪婉君／斗六報導〕味全龍今天舉行春訓開訓典禮，並公布由陣中主砲吉力吉撈．鞏冠接下隊長職務，這也代表已擔任3年隊長的吳東融將卸任；媒體好奇新隊長是如何推舉時，總教練葉君璋則表示是自己選的，「我認為如果讓他當隊長，他的渲染力會更強。」

味全龍在2019年重新組隊，並於2020年在二軍展開復出後的首個球季，2021年則是第1個一軍球季，當時是由林旺衛出任隊長，而從2022至2024年都是由吳東融擔任隊長。在今天開訓儀式上，吳東融則交出隊長棒子，他表示：「很榮幸在3年前可以接下任務，現在要把這個職務交給吉力，相信他會是一個更有渲染力的隊長，就拜託他，接下來如果有可以幫忙球隊的，我一樣會義不容辭。」

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吉力吉撈也很開心能夠擔任隊長，他在發表談話時也用「我的兄弟們」稱呼全隊，並很乾脆地說：「廢話不多說，目標就一個，總冠軍。」葉總則表示，其實早在去年12強賽時，就告知吉力吉撈由他擔任隊長的職務，除了認為他在各方面的態度都很好，也很有渲染力，「加上他已經30歲了，我覺得是很適合（當隊長）的年紀。」

吉力吉撈．鞏冠接下隊長職務。（味全龍提供）

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