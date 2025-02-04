中職》FA大進補！ 葉總務實「棒球絕對不是這麼簡單的事」

朱育賢、陳子豪。（資料照，記者劉信德攝）

〔記者羅志朋／斗六報導〕去年季後味全龍網羅兩大咖FA自由球員陳子豪、朱育賢，新球季左打長程火砲威力大幅提升，龍隊總教練葉君璋認為，FA補強幫助滿大的，有補到球隊缺乏的東西，「我們打擊過去跟其他球隊相比差滿多的，現在補進陳子豪和朱育賢算是平起平坐。」

龍隊在2023年拿下總冠軍，但去年卻無緣季後賽，延攬兩大重砲手陳子豪、朱育賢，戰力大升級，今天龍隊開訓典禮，「三董」魏應充也喊出奪得總冠軍的目標。

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只是，葉總想法比較務實，「如果這樣就可以算得出來的話（FA補強就可以拿到總冠軍），那他應該沒打過棒球，棒球絕對不是這麼簡單的事，但至少讓我們的底變厚。」

葉總認為，打者補強了，洋將也要提升，「我看別隊補強洋將都滿用力的，我們這一點也不可輕忽，目前我們還有一名洋將還沒補，我覺得還滿重要的，要去好好認真思考。」

扣除不佔洋將名額的伍鐸，葉總細數，目前球隊簽下鋼龍、艾璞樂、荷雷拉和Lowthe，目前算是「安全的」，但以各隊大力補強洋將的態勢，不是「安全的」就夠了。

葉總強調，去年有銳歐在，給球隊牛棚堅強的後盾，今年是否簽回銳歐還要再討論，「我希望這一名新洋將可以補到我們真正缺的地方。」

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