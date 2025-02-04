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NBA》柯瑞24分加上威金斯25分 勇士擊敗魔術勝率突破5成

2025/02/04 13:41

柯瑞。（歐新社）柯瑞。（歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天迎戰魔術，一哥柯瑞（Stephen Curry）繳出24分，加上威金斯（Andrew Wiggins）貢獻25分，終場以104：99擊退對手，勝率超越5成。

目前勉強維持5成勝率的勇士，今天在主場迎戰魔術，上半場兩隊展開防守大戰，得分都不多。魔術在首節打完取得26：18領先，但次節灣區大軍展開逆襲，該節尾聲D.格林（Draymond Green）、希爾德（Buddy Hield）和威金斯接力得分，半場打完雙方戰成43：43。

不過，勇士一哥柯瑞在上半場外線手感不太理想，三分球6投0中只拿下8分，威金斯進帳全隊最高12分。

易籃後，勇士打出6：0攻勢，上半場手感冰冷的柯瑞命中三分球後，串起球隊進攻火力，勇士一舉擴大到雙位數領先。不過，魔術展現頑強韌性，在末節持續緊追，並在比賽結束前4分多鐘時一舉超前。

關鍵時刻D.格林跳出來，防守、進攻都有建樹，幫助球隊要回領先，最後關頭魔術採取犯規戰術，把柯瑞送上罰球線，他也不負眾望，穩穩命中，讓球隊守住勝利。

勇士今天3人得分上雙，威金斯拿下25分，柯瑞進帳24分、5助攻，替補上陣的穆迪（Moses Moody）攻下17分。魔術方面，替補上陣的安東尼（Cole Anthony）繳出全場最高26分，華格納（Franz Wagner）21分次 之。

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