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中職》想當面跟獅迷說抱歉 宋文華談轉披47號龍袍的關鍵

2025/02/04 14:00

宋文華。（味全龍提供）宋文華。（味全龍提供）

〔記者倪婉君／斗六報導〕從少棒就成名，長大後又旅美，28歲的宋文華在2022年參加中職季中選秀獲統一獅第4指名後才短短3季，就在去年季後遭到釋出；儘管獅隊仍有意簽回，宋文華仍選擇以47號在味全龍重新出發，除了可以和好友歐晉並肩作戰，更關鍵的因素在於龍隊完善的運科設備，希望藉此補足自身不足，還期盼有朝一日能當面跟獅迷說抱歉。

宋文華在威廉波特少棒賽成名，到了2016年7月還以67.5萬美元簽約金加盟美職教士隊，並收下球團準備的47號球衣，但他在2022年季中就自離隊並返台參加中職選秀。只是宋文華穿上97號的統一獅球衣3季，卻只在一軍留下9場出賽紀錄，去年季後未獲球團放入60人保留名單，他今天則穿上47號龍袍現身味全龍開訓儀式，希望藉由這個和加盟教士時一樣的背號重新出發。

「歐晉有問我要不要來味全？因為他說我們好久沒有一起打球了。」宋文華談起去年季後遭到獅隊釋出後，就有接到在龍隊的歐晉、張景淯等好友的連繫，也才讓他心生念頭，讓經紀公司去跟龍隊球團連繫看看。

但好友的問候只是開端，真正讓宋文華對龍隊動心的是運科設備，「我相信在這裡可以藉由這些設備、偵測儀器，變得更了解自己身體哪裡ok、哪裡不好，就知道如何去補足不好的部分。」此外，龍隊教頭葉君璋以調教投手出名，宋文華也透露今天練習時，葉總有針對自己一些問題進行修正，「但包括葉總在內的教練，都告訴我慢慢來，如果一急就會增加受傷的風險。」

只是宋文華內心也懷抱對前東家統一獅的歉意，「我覺得對統一滿抱歉的，畢竟進去都沒辦法幫到球隊。」他希望今年就有機會到台南球場和前隊友碰頭，「今年看有沒有機會再到台南跟大家見面，也滿想當面跟球迷說抱歉的，這是我一直覺得不好意思的地方。」

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