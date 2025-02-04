中職》傷過、痛過、哭過 陳志杰改披龍袍絕處逢生

宋文華、周委宏、陳志杰、翁瑋均（左起）。（味全龍提供）

〔記者羅志朋／斗六報導〕22歲右投陳志杰進職棒後，歷經投球機制跑掉導致嚴重失速，一度不敢再碰棒球，甚至哭了好幾回，昔日強投跌落生涯谷底，去年球季結束遭中信兄弟戰力外，隨後通過味全龍測試加盟，今天現身龍隊在斗六球場的開訓典禮，他的目標很務實，「也沒什麼期許，期許對我來說太遙遠，現在就是一步一步走。」

陳志杰在新明國中和平鎮高中都是著名強投，也是2019年U18世界冠軍成員，2021年高中畢業投入選秀獲兄弟第2指名，只是發展並不順遂，生涯從未上過一軍，在二軍總計只投21.2局出現25次四死球，防禦率高達12.46，期間球速剩不到130公里，控球也失去準星，狀態大不如前。

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「去年已經做好最壞的打算。」談到去年季後遭兄弟釋出，陳志杰心裡已有預感，所以心情上並沒有太大起伏，他說，進職棒這幾年主要是想法上的問題，感覺比較緊繃，投球放不開，一度投到不敢投球，很怕拿到那一顆球，速度和控球都沒了，連自辦賽都不敢丟，「我曾經哭過幾次，進職棒那麼久，狀態卻一直拉不起來，會想說自己做的到底對不對？還有沒有機會再投球？」

陳志杰透過經紀人引薦來到龍隊測試，期間曾接受總教練葉君璋指導，神奇的是，經過葉總「指點迷津」，陳志杰投球機制逐漸步上正軌，球速也找回來了，最終順利通過龍隊測試延續生涯。

陳志杰解釋，以前身體曾有過傷勢，為了閃過曾受傷的地方，導致投球機制有些跑掉進而影響球速和控球，某些投球動作或角度，丟起來身體會感到排斥，感覺上做不到，現在投球感覺身體不會排斥，也做得到，「現在投球品質好很多，信心自然比較多，心裡又有一個希望在，不會像之前丟不好，內心感到迷茫，不知道該怎麼辦才好。」

棒球人生歷經谷底、絕境，來到龍隊盼重獲新生，陳志杰內心當然清楚未來的考驗還非常多，他解釋，「其實進職棒沒有受過大傷，主要是投球機制和信心的問題，最壞的狀況已經遇過了，不能再壞了，就拚拚看，目標就是讓自己健康穩定出賽。」

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