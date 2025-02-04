晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》傷過、痛過、哭過 陳志杰改披龍袍絕處逢生

2025/02/04 14:20

宋文華、周委宏、陳志杰、翁瑋均（左起）。（味全龍提供）宋文華、周委宏、陳志杰、翁瑋均（左起）。（味全龍提供）

〔記者羅志朋／斗六報導〕22歲右投陳志杰進職棒後，歷經投球機制跑掉導致嚴重失速，一度不敢再碰棒球，甚至哭了好幾回，昔日強投跌落生涯谷底，去年球季結束遭中信兄弟戰力外，隨後通過味全龍測試加盟，今天現身龍隊在斗六球場的開訓典禮，他的目標很務實，「也沒什麼期許，期許對我來說太遙遠，現在就是一步一步走。」

陳志杰在新明國中和平鎮高中都是著名強投，也是2019年U18世界冠軍成員，2021年高中畢業投入選秀獲兄弟第2指名，只是發展並不順遂，生涯從未上過一軍，在二軍總計只投21.2局出現25次四死球，防禦率高達12.46，期間球速剩不到130公里，控球也失去準星，狀態大不如前。

「去年已經做好最壞的打算。」談到去年季後遭兄弟釋出，陳志杰心裡已有預感，所以心情上並沒有太大起伏，他說，進職棒這幾年主要是想法上的問題，感覺比較緊繃，投球放不開，一度投到不敢投球，很怕拿到那一顆球，速度和控球都沒了，連自辦賽都不敢丟，「我曾經哭過幾次，進職棒那麼久，狀態卻一直拉不起來，會想說自己做的到底對不對？還有沒有機會再投球？」

陳志杰透過經紀人引薦來到龍隊測試，期間曾接受總教練葉君璋指導，神奇的是，經過葉總「指點迷津」，陳志杰投球機制逐漸步上正軌，球速也找回來了，最終順利通過龍隊測試延續生涯。

陳志杰解釋，以前身體曾有過傷勢，為了閃過曾受傷的地方，導致投球機制有些跑掉進而影響球速和控球，某些投球動作或角度，丟起來身體會感到排斥，感覺上做不到，現在投球感覺身體不會排斥，也做得到，「現在投球品質好很多，信心自然比較多，心裡又有一個希望在，不會像之前丟不好，內心感到迷茫，不知道該怎麼辦才好。」

棒球人生歷經谷底、絕境，來到龍隊盼重獲新生，陳志杰內心當然清楚未來的考驗還非常多，他解釋，「其實進職棒沒有受過大傷，主要是投球機制和信心的問題，最壞的狀況已經遇過了，不能再壞了，就拚拚看，目標就是讓自己健康穩定出賽。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中