中職》當年婉拒富邦悍將續約 羅曼解密！

羅曼。（味全龍提供）

〔記者羅志朋／斗六報導〕前富邦悍將外籍投手教練羅曼在2023年球季結束離隊，隨後返回波多黎各教球，今年來到味全龍投手統籌教練，橫跨選手和教練時期，他說，「同樣的國家，只是不同的球隊，我的感覺是台灣是我的另一個家，今年已經是我第9年來台，不管什麼顏色的球衣，把工作做好就對了。」

2010年兄弟象拿下總冠軍，當時羅曼和葉君璋是投捕搭檔，如今葉君璋是龍隊總教練，他說，「之前在兄弟我有跟羅曼搭檔過，對他有滿多觀察，我覺得他是一個滿棒的職業選手，他對練習和比賽態度都非常好，很早之前我就有考慮他，只是沒有機會，希望可以利用他的優點，給我們投手更好的啟發，羅曼去過日本，他對我們幫助應該滿大的。」

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2023年季後離開富邦悍將，羅曼解釋，那一年他有私事要回波多黎各處理，所以婉拒富邦悍將的邀約，去年在波國教球，也有教他兒子，後來味全龍詢問他，剛好有機會就過來了。

談到與葉君璋的淵源，羅曼說，他和葉君璋認識很久了，大家應該都知道2010年我們兩人是投捕搭檔，後來一直都有聯絡，在球場也會聊天。

來到龍隊的職務是「投手統籌教練」，羅曼表示，目前葉總還沒交代實際的工作，他先了解投手群狀況，特別是關注年輕投手，了解認識他們再看之後能提供什麼樣的協助。

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