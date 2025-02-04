中職》職棒路上大起大落 翁瑋均盼在龍隊「找回舒服的投球方式」

翁瑋均。（味全龍提供）

〔記者倪婉君／斗六報導〕從2018年選秀獲桃猿第1指名以來，26歲投手翁瑋均才6個職棒球季就歷經單季投逾百局、拿9勝的大起，也嚐到被交易後未在一軍出賽就遭釋出的大落，他今天披上「00」號的味全龍球衣亮相，希望在這支素有投手再生工廠美名的球隊「找回舒服的投球方式」。

前年季中從桃猿被包裹交易至台鋼雄鷹，翁瑋均卻在去年季後就遭到釋出，他今天坦言其實被釋出時的心情並不意外，「畢竟不符合戰力期待，自己有一個底。」翁瑋均去年只在台鋼二軍出賽12場，並未升上一軍。

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翁瑋均在球上寫著「找回初心、重返一軍」，就是希望能夠在龍隊找到自己這條職棒路上的答案，「我一直還在想說，到底職業球員跟一般人的工作有什麼不一樣？來到新的環境，又動了一次手術，一切又重新來過，就還在思考這段職業旅程，為什麼會這樣走。」

從當年的第1指名選手，到去年底動了第2次清除手肘骨刺手術，翁瑋均再度面對職棒之路上必須「重新開始」的局面，但他很感謝龍隊願意提供機會，也希望透過隊上很多沒用過的科學儀器，幫助自己找回最舒服的投球方式。

「以前都會訂很大的目標，結果達不到，失落感也滿大的」，翁瑋均從今天開始第一天簡單傳接球起，一切就遵照球團的安排和進度去走，「葉總早上也有跟我小聊一下，要我不要太急，至少等身體恢復80、90%的狀態，才回到比賽。」

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